元プロ野球選手の佐々木主浩さん（５８）の妻で、元タレントの榎本（現・佐々木）加奈子さん（４５）がほのぼのした夫婦ショットを公開した。

２３日までにインスタグラムを更新。「シュヴァルグランに会ってきました」と競馬のＧ１、２０１７年ジャパンカップを制した佐々木さん所有の名馬に会いに北海道・ノーザンホースパークを訪れたことを報告した。

「私達にたくさんの夢と感動を与えてくれた特別な存在です」とシュヴァルグランを挟んで収まったショットをアップ。そして「ノーザンホースパークに行かれた際は、ぜひにんじんクッキーをあげてみてください。とても優しく、おいしそうに食べてくれます」と伝えた。

この投稿には「シュヴァルグラン大好きでした。かわいいです」「引退しても会いに行ってくれるの嬉（うれ）しい」「シュヴァル元気そうで嬉しい」「佐々木さんお二人の素敵なお写真見れて嬉しいです！」「佐々木さん、とっても素敵ですね！」「ジャパンカップ思い出しました」「加奈子さんスタイル良いし可愛い」「佐々木さんがでかい」「馬よりデカい佐々木さん」などの声が寄せられている。

加奈子さんは「家なき子２」（１９９５年）、「イグアナの娘」（９６年）、「おそるべしっ！！！音無可憐さん」（９８年）など数々のドラマで活躍。２００５年５月に佐々木さんと結婚し、ＳＮＳでは夫婦ショットも度々公開し話題となっている。

またシュヴァルグランは２０１９年１２月の有馬記念（６着）を最後に競走馬を引退した。