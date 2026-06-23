『ONE PIECE HEROINES』映像解禁 主題歌はアイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」
アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）のヒロインたちの魅力を描いた新作アニメ『ONE PIECE HEROINES』が、7月5日午後11時15分にフジテレビ系にて放送される。主題歌はアイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」に決定し、楽曲の音源を使用した予告映像も解禁された。
【動画】ナミの顔激変！公開された『ONE PIECE HEROINES』新映像
楽曲はアイナ・ジ・エンド自身が、数々のアーティストの楽曲を手がけているRyosuke “Dr.R” Sakaiとともに作詞・作曲を行なった。心に決めた覚悟、それ故の生きづらさもあるが、困難に打ち勝ち強い思いをもって切り拓（ひら）いていく意志を歌った楽曲となっている。
また、主題歌『Blue Shining Star』の音源を使用した、アニメの予告も公開。ナミたちの新たな一面を予感させるカットとともに、耳に残る中毒性のあるサウンドが印象的な内容となった。
同作の原作は『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』で、その中の1編「episode : NAMI」をアニメ化。『ONE PIECE』に登場する女性キャラクターを主人公に、彼女たちの“自分らしさ”を描くアニメで、ロビンも登場するなど、アニメオリジナル要素も加えたストーリーが展開される。
監督は鎌谷悠（「魔女見習いをさがして」監督、「恋するワンピース」シリーズディレクター）、キャラクターデザインは小島崇史（「きみの色」キャラクターデザイン・作画監督、「MONSTERS 一百三情飛龍侍極」キャラクターデザイン）、脚本は豊田百香（「ONE PIECE FAN LETTER」脚本、「ONE PIECE SPECIAL EDITED VERSION〜魚人島編〜」シリーズ構成）が担当する。
■『ONE PIECE HEROINES』あらすじ
購入した靴の作りが粗く、足を痛めてしまったナミ。不満に思ったナミは靴を返品しに店へ行くと、デザイナーのルブノに出会う。彼はナミに「ショーに出てくれれば、靴を作り直す」と言うが、実際に靴を直すのは靴職人のミウチャだった。
■アイナ・ジ・エンドのコメント
このたび、『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌を担当することが決まりました。この『Blue Shining Star』という楽曲では、“生きづらさからの脱出”や、強さを兼ね備えた女性たちを描きました。リズミカルなサウンド感で、踊れるような楽しい曲になっていますので、ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたらうれしいです
【動画】ナミの顔激変！公開された『ONE PIECE HEROINES』新映像
楽曲はアイナ・ジ・エンド自身が、数々のアーティストの楽曲を手がけているRyosuke “Dr.R” Sakaiとともに作詞・作曲を行なった。心に決めた覚悟、それ故の生きづらさもあるが、困難に打ち勝ち強い思いをもって切り拓（ひら）いていく意志を歌った楽曲となっている。
同作の原作は『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』で、その中の1編「episode : NAMI」をアニメ化。『ONE PIECE』に登場する女性キャラクターを主人公に、彼女たちの“自分らしさ”を描くアニメで、ロビンも登場するなど、アニメオリジナル要素も加えたストーリーが展開される。
監督は鎌谷悠（「魔女見習いをさがして」監督、「恋するワンピース」シリーズディレクター）、キャラクターデザインは小島崇史（「きみの色」キャラクターデザイン・作画監督、「MONSTERS 一百三情飛龍侍極」キャラクターデザイン）、脚本は豊田百香（「ONE PIECE FAN LETTER」脚本、「ONE PIECE SPECIAL EDITED VERSION〜魚人島編〜」シリーズ構成）が担当する。
■『ONE PIECE HEROINES』あらすじ
購入した靴の作りが粗く、足を痛めてしまったナミ。不満に思ったナミは靴を返品しに店へ行くと、デザイナーのルブノに出会う。彼はナミに「ショーに出てくれれば、靴を作り直す」と言うが、実際に靴を直すのは靴職人のミウチャだった。
■アイナ・ジ・エンドのコメント
このたび、『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌を担当することが決まりました。この『Blue Shining Star』という楽曲では、“生きづらさからの脱出”や、強さを兼ね備えた女性たちを描きました。リズミカルなサウンド感で、踊れるような楽しい曲になっていますので、ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたらうれしいです
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