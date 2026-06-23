【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日（日本時間２２日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｈ組のスペイン（世界ランキング２位）はサウジアラビア（同６１位）に快勝した。

（世界ランキングは１１日時点）

スペイン４―０サウジアラビア

スペインが今大会初勝利。ロドリを中心とした滑らかなパスワークで序盤から試合を支配し、前半にヤマルとオヤルサバルのゴールで３点をリード。メンバーを入れ替えた後半も、危なげなく試合を進めた。守備重視の布陣で臨んだサウジアラビアは押し込まれ、シュート３本に終わった。

チャンス広げる対角線へのパス

カボベルデとの初戦を無得点で引き分け、批判を浴びたスペインが、快勝でグループ首位に立った。

ボールを大きく動かす攻撃が効果的だった。左からのゴール前を横断する低い高速クロスにヤマルがワンタッチで合わせたのが先制点。３点目は、右サイドのポロからのクロスを左サイドでククレリャが折り返し、オルモがさらに頭でつないだところを、右ゴールポスト前で待ち構えていたオヤルサバルが押し込んだ。

右から左、そして再び右へ。ゴール前でのワンタッチパスでこれだけ視線を動かされるとサウジアラビアの守備陣は対応できず、オヤルサバルは全くのフリーだった。

スペインといえば、代名詞はティキタカと言われるショートパスによる中央からの攻撃だが、それだけでは対応されるようになったため、現在のチームは対角に長いパスを入れて、そこから戻すプレーでもチャンスを作ろうとする。そうした場面で目立つのが、２試合連続フル出場の左サイドバック、ククレリャ。１戦目も彼に長いクロスが届くと好機が生まれていた。

デラフエンテ監督も、ククレリャやポロらの名前を挙げて、「彼らが選択肢を与えてくれた」と評価した。外から崩せれば、ペドリ、オルモら芸達者なＭＦがそろう中からの攻めもさらに怖さが増す。次のウルグアイ戦も楽しみになってきた。（編集委員 川島健司）