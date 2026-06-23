◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表はチュニジア戦後のリカバリー調整から一夜明けた22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を再開した。25日（同26日）に1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に臨む。

39歳のDF長友佑都（FC東京）は練習後に取材対応し、チームの結束力がより高まっていると明かした。「みんなW杯の雰囲気にも慣れていて、いい状態。今このチームにアドバイスする必要がないくらいまとまっているし、団結していると思う」。W杯5大会連続出場を誇るベテランの言葉には説得力がある。

初戦オランダ戦からベンチワークの良さも目立つ。今大会から導入された前後半3分間ずつの休息タイム「ハイドレーションブレーク」では控え選手が飲水用ペットボトルを先発メンバーに渡し、円陣では長友が鼓舞する。試合中も控え選手がベンチから身を乗り出して声を張り上げるなど一体感が強い。その先頭で引っ張っているのが長友だ。

「もうピッチに入ってる、たぶん。たぶんじゃないか。一緒に戦っている。むしろ、自分がピッチで戦っている。相手選手がサイドにいる時は相手の選手がサイドにいる時は相当な声で圧をかけている。そのくらい一緒に戦っている」

第2戦チュニジア戦では熱く鼓舞するがゆえのシーンもあったという。「この前も始まって2分くらいで（主審に）注意された。審判ともコミュニケーションを取りながらうまくやっていたけど。（主審から）“出過ぎだ”と言われたんで。大丈夫だと（ハグして）主審のことも包んだ。だからピッチの中は12人で実質戦っている」。ベンチで鼓舞するメンバーも“12人目”の出場選手。高い人間力が周囲を巻き込んで何事も好転させている。

ここまで献身性高く、一体感をつくるのは過去4大会の経験が生きている。「（ピッチ上は）11人で戦っているんだけど、けっこう孤独に感じたりする。これだけプレッシャーがかかると“ミスをしたらどうしよう”とかちょっと怖さが出てくる瞬間ってたくさんあって。そういう時にベンチを見たら強くなれるとか、“自分は孤独じゃない”と思えると、より積極的なパフォーマンス、前を向けるようなプレーができるようになる。それは自分がピッチにいる時にこの4大会で体感したんで」

さらに18年ロシア大会で当時の守護神だったGK川島永嗣の言葉が胸に刻まれている。「自分がミスして失点した時に周りの選手が声をかけに来てくれたのが“自分は孤独じゃなかった”って、何かのインタビューで見た。孤独にしないことは大事なポイント。僕も意識している」

そんな長友が今大会初出場となればチームはさらに盛り上がり、士気も高まる。自覚もある。「えぐいほど、上がるでしょ。これから僕が出たら一気にボルテージ上がるんで、上げさせるんで」。森保ジャパンには実に頼もしいベテランがいる。