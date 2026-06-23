「運が味方する人」がしていること。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

つらい出来事をどう捉えるか？

運がいい人とは、生まれつき恵まれている人のことだと思われがちだ。

だが、長い人生で見ると、本当に運が味方する人には共通点がある。

それは、「つらい出来事」から自分で這い上がれることだ。

人生には、失敗もあれば挫折もある。

人間関係で傷つくこともあるし、思い描いていた未来が崩れることもある。

そこで立ち止まり続ける人もいる。

一方で、運が味方する人は、辛い経験をただの不幸で終わらせない。

「あの経験があったから成長できた」

「あの失敗があったから今がある」

そんなふうに意味づけを変えながら、少しずつ前に進んでいく。

すると、過去の傷はやがて人生の糧となり、新しいチャンスを受け取る力になる。

つらい経験を「名場面」に変える

そのヒントになるのが、「つらい経験を『名場面』に変える」という考え方である。

つらい経験を「名場面」に変える

人生という名の映画のシーンとして、つらい過去の出来事を思い出すときは、次のようにとらえ直してみよう。「あの頃は人生のなかでとても厳しい時期だったが、そのおかげで私は強くなれた」「今なら違う決断をするだろうが、当時は自分なりに最善を尽くした」「あの人との関係があんなふうに終わらなければよかったのに。でも、そこから学んだ教訓には今でも感謝している」そして、最後には、「自分の映画にこんなシーンがあったのは、本当に幸運なことだ」と思えるかもしれない。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

運が味方する人は、嫌な出来事が少ない人ではない。

むしろ、人並みに失敗し、人並みに傷ついている。

違うのは、その経験をいつまでも不幸として抱え続けないことだ。

つらい出来事にも意味を見出し、自分の成長につなげていく。

すると、過去の挫折は人生の足かせではなく、次の一歩を支える力になる。

運とは、ただ偶然与えられるものではない。

苦しい経験から立ち上がり、それを前に進むエネルギーに変えられる人に、少しずつ味方するものなのである。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）