元女子サッカー日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さんが２３日までに自身のイングタグラムを更新。夫・辻上裕章さんと娘の２ショットを披露した。

「Ｈａｐｐｙ ｆａｔｈｅｒ’ｓ ｄａｙ 世の中のお父さん、いつも本当にお疲れさまです。これからも健康第一で、笑顔あふれる毎日を過ごしてください」とつづった澤さん。「娘が父の日に、折り紙で作った作品をプレゼントしました。ネクタイ大きめですが シャツとビール なんだか．．．ほっこりです」と「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ！Ｈａｐｐｙ ｆａｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ！」のメッセージが入った折り紙で作ったビールとＹシャツの写真と、娘を後ろから抱きしめた辻上さんと、腕にぎゅっとつかまる娘の２ショットも公開した。

この投稿には「娘ちゃん、センスがすばらしいです」「素敵ですね！！良い子に育ってますね！！」「最高ですね」「パパさん１番嬉（うれ）しいでしょうね」「額縁に入れて大切にしなきゃ」などのコメントが寄せられている。

澤さんは、現在は福島ユナイテッドＦＣで取締役副社長を務めている辻上裕章氏と１５年８月に結婚。同年１２月に現役を引退し、１７年１月９日に第１子となる長女を出産した。