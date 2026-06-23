【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）

【映像】衝撃！メッシ、“圧巻のダイレクト弾”炸裂の瞬間

アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、偉大な新記録を樹立した。ワールドカップ歴代最多となる17得点目をマーク。ダイレクトで撃ち抜いた衝撃のゴールに、ファンたちが歓喜した。

アルゼンチンは日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節でオーストリアと対戦。初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、ミロスラフ・クローゼが持つW杯最多記録（通算16得点）に並んでいたメッシは、この日も圧巻の一撃を叩き込む。

ゴールレスで迎えた38分、アルゼンチンが左サイドから攻撃を展開。DFファクンド・メディナがボックス脇まで運び、マイナス方向へグラウンダーのパスを送ると、FWチアゴ・アルマダが巧みにスルー。その背後から走り込んだメッシが反応した。

歩幅を合わせながら左足をダイレクトで振り抜くと、鋭いシュートがニアサイドを射抜く。GKアレクサンダー・シュラーガーも反応できず、ボールはゴールネットへ突き刺さった。

スタジアムが騒然となった歴史的瞬間。SNSでは「伝説が誕生した瞬間」「マジで神を見てる」「ヤバすぎる」「なんだこれw」「このパターンのゴール得意だよね」「衰えることあるのか？」「もう神は神なんだ…」「これぞ本物のGOAT」など、称賛の声が相次いだ。

なおメッシは後半アディショナルタイムにもゴールを決め、通算18得点に更新。試合はアルゼンチンが2ー0で勝利し、メッシはプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。

（FIFAワールドカップ2026）