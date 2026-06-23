¡Ú£±Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û2050Ç¯¤ËÍýÁÛ¤ÎÃÏµå¤Ï»Ä¤»¤ë¤« ºÇ½é¤Î±¿Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ï²¿Ç¯¸å¡©
¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¹°æÎÉÅµ¡¦µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Êº¸¡Ë¤ÈÊ¡ÅÄ¹¬Æó¡¦ÆüÎ©À½ºî½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡áÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎµþÅÔÂç³ØÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
2050Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î½»¤àÃÏµå¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µþÅÔÂç³Ø¤ÈÆüÎ©À½ºî½ê¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ¿·¤ÎAI¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ï¡Ö¼·¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡ÖÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ï¤¿¤Ã¤¿Æó¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎºÇ½é¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2029Ç¯¤´¤í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤Î±¿Ì¿¤ò·è¤á¤ë¥«¥®¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹SDGs ACTION! ¤Ç2025Ç¯8·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¤¶¤Ã¤¯¤êÍ×ÅÀ
1. AI¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2050Ç¯¤ÎÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ï7¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
2. ÍýÁÛÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡ÖÃÏ°èÊ¬»¶¡¦À®½Ï¡×¤«¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÀ®Ä¹¡¦¶¨Ä´¡×¤ÎÆó¤Ä¤À¤±
3. ºÇ½é¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï2029Ç¯¡£Àè¿Ê¹ñ¤ÈÅÓ¾å¹ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¥«¥®
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤
1,¡¡¼·¤Ä¤ÎÌ¤Íè¤ÈºÇ½é¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»
AI¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢2050Ç¯¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤Ï¼·¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤ò·è¤á¤ëºÇ½é¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ï2029Ç¯¤´¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢»ñ¸»¤òÀè¿Ê¹ñ¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë¡ÖÆó¶Ë²½¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤¬´Ä¶ÂÐºö¤òµÞ¤°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤·¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÈÅÓ¾å¹ñ¤Î³Êº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2,¡¡ÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¡¡ÖÃÏ°èÊ¬»¶¡¦À®½Ï¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Æó¤Ä¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¦¤Á¡¢2032Ç¯¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ê1¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ï¾¯¤·Æß¤ë¤â¤Î¤Î´Ä¶¤¬ÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢Á´¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÃæ¤Ç¹ñºÝÊ¶Áè¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¸º¾¯¤¹¤ëÊ¿ÏÂ¤ÊÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ä³Êº¹À§Àµ¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Ï¸¦µæÅê»ñ¤ä°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÆÃ¤Ë¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3,¡¡ÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÀ®Ä¹¡¦¶¨Ä´¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¤¬¡¢2034Ç¯¤´¤í¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç·è¤Þ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ê2¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³Êº¹¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÃÏµå´Ä¶¤âÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë¡Ö¶¨Ä´À¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤äÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤Î¹âÎð²½¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤»¤è¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¿¼·¡¤ê
º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¤¿¤ÀÍ½Â¬¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÌ¤Íè¤òÄó¼¨¤·¡¢¿Í´Ö¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®·ÏAI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤Ï¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯»Ù±ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£2050Ç¯¤ÎÍýÁÛ¤ÎÃÏµå¤Ø¤È¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÈÅÓ¾å¹ñÁÐÊý¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¤³¤Á¤é
¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¹°æÎÉÅµ¡¦µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Êº¸¡Ë¤ÈÊ¡ÅÄ¹¬Æó¡¦ÆüÎ©À½ºî½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡áÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎµþÅÔÂç³ØÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹Ä«Æü¿·Ê¹SDGs ACTION!
2050Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î½»¤àÃÏµå¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µþÅÔÂç³Ø¤ÈÆüÎ©À½ºî½ê¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ¿·¤ÎAI¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ï¡Ö¼·¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡ÖÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ï¤¿¤Ã¤¿Æó¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎºÇ½é¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2029Ç¯¤´¤í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤Î±¿Ì¿¤ò·è¤á¤ë¥«¥®¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©2050Ç¯¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÃÏµå¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤Ï¡©¡¡ºÇ½é¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï4Ç¯¸å¡¡µþÂç¤ÈÆüÎ©À½ºî½ê¤¬¶¦Æ±¸¦µæ
´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖÌóÂ«¤ÇÇã¤¨¤ëT¥·¥ã¥ÄÅ¹¡×¸¶½É¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÖÌóÂ«¡×¤È¤Ï¡©
³ØÀ¸7¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿NPO¡¡¡Ö¤¢¤²¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×»Ù±ç¤Î20Ç¯¡¡Æ¯¤ÊýÊÑ¤¨¤¿¸ÀÍÕ
ÊÔ½¸Éô¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¥Ú¥ó¥®¥ó¿ä¤·³è¡¢M-1Ä©Àï¤Î²áµî¤â¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëHUB¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ú7¡Û
£µ/30¤Ï´Ä¶Èþ²½¤ò¹Í¤¨¤ë¤´¤ß¥¼¥í¤ÎÆü¡¡¥Ç¡¼¥¿¤ÇÃÎ¤ë¸½¾õ¡¡ÇÓ½ÐÎÌ¸º¾¯¤â·ÐÈñ¤ÏÁý²Ã¡Ö1Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡û¡û¡×¥·¥ê¡¼¥º
Ë»¤·¤¤ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤¿³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾ðÊó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç²ñÏÃ¤Î¥Í¥¿¤ä½¢³è¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤äµÙ·ÆÃæ¤Î¡È¤¹¤¤Þ»þ´Ö¡É¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Îº£¡×¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¡¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é