ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 【バイト】突然の大行列にパニック！？一体その理由とは...？ 【バイト】突然の大行列にパニック！？一体その理由とは...？ 【バイト】突然の大行列にパニック！？一体その理由とは...？ 2026年6月23日 7時30分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。外に行列ができ、驚く主人公と店長。一体なぜこんな行列ができたのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【バイト】突然の大行列にパニック！？一体その理由とは...？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖【バイト】カフェに若い女性が来店。その翌日、とんでもない事態に...！？ 💖バイトで【とんでもないミス】をして大惨事！？パニックの主人公に、まさかの救世主が現れて...！ 💖バイトで商品の発注を頼まれて...主人公が【ありえないミス】を！？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師