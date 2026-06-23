キャンメイク新色が可愛すぎる♡クリーミータッチライナー＆夏祭りネイル登場

キャンメイクから、夏のメイクとネイルをもっと楽しめる新色アイテムが2026年6月下旬より登場します。大人気の「クリーミータッチライナー」には、甘く可愛らしい目元を演出する新色「17 キャンディピンク」が仲間入り。また、「カラフルネイルズ」からは夏祭りをイメージしたラメカラー4色がお目見えします。夏らしいきらめきをまとえる注目の新作を詳しくご紹介します♪

甘かわピンクの新色ライナー登場

キャンメイクを代表する人気アイテム「クリーミータッチライナー」に、新色「17 キャンディピンク」が仲間入りしました。

価格は715円（税込）。くすみを抑えた青み寄りのピンクカラーで、ピンクメイクを思いきり楽しみたい日にぴったりのカラーです。

過去に人気を集めた限定色「14 イチゴキューピッド」の姉妹色として誕生し、よりピンク感を高めた愛らしい仕上がりになっています。

下まぶたの粘膜風ライナーや目尻のニュアンスライン、ふたえの延長ラインなど幅広い使い方ができるのも魅力。自然になじみながらもしっかり盛れるカラーで、デイリー使いにも活躍してくれます。

さらに、1.5mmの極細芯を採用しているため、まつ毛の隙間埋めや繊細なラインも簡単。ウォータープルーフ処方で汗や涙、水に強く、美しい仕上がりを長時間キープします。

カラー：01 ディープブラック／02 ミディアムブラウン／03 ダークブラウン／04 ガーネットバーガンディ／06 フォギープラム／07 アズキブラウン／09 ダージリンピンク／11 クラウディーグレー／15 カプチーノピンク／16 プリティミルクティー／17 キャンディピンク（新色）

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夏祭り気分のラメネイル4色

「カラフルネイルズ」からは、夏祭りをテーマにした新色3色と限定1色が登場します。価格は各396円（税込）です。

ラメがぎっしり詰まった華やかなカラーは、浴衣コーデはもちろん、海やプールなど夏のお出かけシーンにもぴったり。ペディキュアとしても存在感を発揮します。

N127 りんご飴



ピンクラメがぎっしり輝くダークレッド

N128 ラムネソーダ



ブルーラメが映える爽やかなスカイブルー

N130 わたあめポップ



ピンクラメがたっぷり入ったホワイト

【限定色】N129 イチゴかき氷



ブルーとグリーンのラメがちらちら輝くピンク

塗りやすさにもこだわり、持ちやすいキャップとラウンドブラシを採用。

ムラになりにくく、セルフネイル初心者でもきれいに仕上げられます。また速乾タイプなので、忙しい日でも気軽にネイルチェンジが楽しめます。

まとめ

キャンメイクの2026年夏新色は、甘かわいい目元を演出する「クリーミータッチライナー 17 キャンディピンク」と、夏祭りをイメージした華やかな「カラフルネイルズ」4色がラインアップ。

プチプラながら旬のトレンドを楽しめるアイテムばかりなので、夏メイクをアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♡

きらめくカラーで、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか。