通信販売大手のジャパネットホールディングス（ＨＤ）が、東証スタンダード市場上場の家電メーカー「ツインバード」の完全子会社化を目指している。

家電業界で進む開発、製造から販売まで垂直統合する「ＳＰＡ」化が目的だ。先週末のツインバードへの株式公開買い付け（ＴＯＢ）実施発表を受け、２２日の同社株はストップ高水準となるなど市場の関心も高まっている。（矢野裕作）

買い殺到

ジャパネットは１９日、ツインバード経営陣の賛同を条件としたＴＯＢの実施を発表した。これを受け、２２日の株式市場では、取引開始直後からツインバード株への買い注文が殺到した。１０月下旬からを予定する買い付け価格は１株当たり８００円で、前営業日と比べ８０円高いストップ高水準の４７１円で取引を終えた。今後も８００円を目指す動きが続くとみられる。

今回、ジャパネットが打ち出したのは、製造・販売の統合による相乗効果の発揮だ。ジャパネットはテレビやラジオ、ネット通販などの販売チャネルで約９００万人の顧客網を持つ。金属加工が盛んな新潟県・燕三条地域が本拠地のツインバードは、全自動の高級コーヒーメーカーなどをヒットさせてきた開発力が強みだ。

顧客データや販売履歴、コールセンターへの顧客の声と、開発・製造技術といった両社のノウハウを掛け合わせることで、「ヒットの確度が高い商品を効率的に市場投入できる」（ジャパネット）とする。安価な海外製家電との競争激化などで、直近で２期連続で最終赤字のツインバードにとっても差別化や販路拡大、工場稼働率向上につながると提案している。

業界の流れ

市場が縮小している家電業界では、生き残りをかけてＳＰＡ化の動きが広がっている。家電量販店のノジマは今年４月、日立製作所の家電事業の買収を発表。同６月にはヤマダＨＤとエディオンが、独自企画商品の開発力強化のため経営統合することで基本合意した。ジャパネットは旅行事業やサッカー「Ｖ・ファーレン長崎」、バスケットボール「長崎ヴェルカ」といったプロチーム運営などで多角化を進めているが、売上高の大部分は今も家電販売が占めており、この流れに追随する形だ。

ただ、ＴＯＢは、ツインバードの経営陣が賛同しない場合、撤回するとしており、成立するかは不透明だ。ジャパネットの発表によると２月にツインバード側に完全子会社化の意向を伝えたが、３月に「資本構成の変更を前提とする提案には応じられない」との回答があったという。ツインバードは社外取締役を中心とした特別委員会などで改めてＴＯＢの内容を検討中で、賛否が決まり次第、公表するとしている。