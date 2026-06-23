スマホに自分の“目元動画”を映し、そのまま顔に乗せて寝たふりをする母親の動画がInstagramで話題になっています。「ちっともバレません」というナレーションとは裏腹に、娘にあっさり見破られてしまう展開に、「天才すぎる」「ママ毎日お疲れさま」「娘ちゃん優しい」といった声が寄せられています。



【動画】スマホを使った偽装工作は…「ちっともバレません」！？

投稿したのは2児の母である、ゆんぴさん（@yumpi_ikuji）。話題の動画が撮影された日は、朝から雨で外遊びができず、子どもたちは一日中家の中で過ごしていたそう。この日は2歳の娘がなかなか昼寝モードに入らず、7カ月の息子もつられて眠れない状態が続いていました。そんな極限状態の中、とっさに思いついたのが、“目元動画”をスマホで再生して顔に置くという方法。



動画では、娘が母親の顔を覗き込みながら何度も話しかけ、笑ってくれる場面が映されていました。「バレていないんだ！」と安心したのもつかの間、娘はおもむろにスマホを母の顔からずらし、寝たふりをしていた母に向かって一言。



「おはよー」



「あ、バレてたんだ。ずっと付き合ってくれてたんですね」とゆんぴさんは笑います。2歳の娘の冷静な対応が、いちばんのツボだったそう。



また動画に映っていた目元は、実際にゆんぴさん自身のものなのだとか。



「明るさなど特に考えずに撮影したらいい感じに型にはまったのですが、こんなにバズるのなら少しはこだわって撮影すればよかったな…と後悔してます（笑）」



現在、娘は2歳、息子は7カ月。昼寝には毎日苦戦しているそうです。



「娘は午前中に体力を使わせないとまったく寝ないし、息子も姉につられてすぐ起きてしまう。夕方に娘が寝てしまうと次に寝るのは夜中の2時なんてこともあって、親が先に寝落ちすることもあります（笑）」



投稿には「やってみます！」という声も多く届きました。



「意外と皆さん寝られていないんだなと感じました。コメントを見て“1人じゃないんだ”って思えたので、皆さんにもそう感じてもらえたらうれしいです」