阿部が代打で逆転2点打、代打成績は18打数7安打の打率.389

中日ベンチに控える36歳の“職人”への期待が高まっている。中日の阿部寿樹内野手は21日、東京ドームで行われた巨人戦に代打出場し値千金の逆転打。劣勢だった試合をひっくり返し、チームを勝利へ導いた。円熟味を増すベテランに竜党も信頼を寄せている。

ベンチが最も頼りにする切り札だ。今季の代打成績は18打数7安打。打率.389、7打点、5四死球をマークしている。限られた打席で圧倒的な存在感を放っている。

DAZNベースボール公式X（旧ツイッター）が「職人の一振り」と公開した映像には、ファンから「代打の神様」「マスター頼もしすぎる」「ベテランの仕事だな」と称賛が殺到。「なんで楽天戦力外になったんだ……」「こんなにすごいバッターを戦力外にした球団がいた？ ドラゴンズ最大の補強」と驚きの声も並んだ。

阿部は昨オフ、楽天から戦力外通告を受けた。その後、4年ぶりに古巣・中日へ復帰。勝負どころで結果を残せる経験値は健在だった。SNS上では「さすが職人の一振りだ」「お手本のような右打ち」「頼りになる大ベテラン」と絶賛の声が相次いだ。

派手な長打はなくても、必要な場面で必要な一本を放つ。その姿はまさに百戦錬磨のベテランそのもの。戦力外からはい上がった36歳は、中日の浮上へ欠かせない戦力となる。（Full-Count編集部）