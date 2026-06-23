サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日、１次リーグＧ組でベルギーとイランが対戦し、０−０で引き分けた。

両チームとも、２戦連続の引き分けとなった。ベルギーは序盤から優勢に進めたが、得点を奪えないまま、６６分にエンゴイがイランのタレミを倒して一発退場。シュートはベルギーの３分の１以下だったイランだが、粘り強く戦い抜き、無失点で勝ち点１を手にした。

ベルギー０―０イラン

逆風に耐えるイランが２戦連続で勝ち点を得た。ガレノエイ監督は、「この状況下で２試合負けなしは、素晴らしい成果だ」。米国からメキシコへのキャンプ地の変更など、不自由をこらえながらの奮闘ぶりを前向きに受け止めた。

デブルイネら名手が引っ張るベルギーと引き分けた後、指揮官は手の内を明かした。「特別な戦術で臨んだ。５―４―１の布陣で構え、前後半とも出だしの１５分で主導権を握り、できればカウンターから得点を挙げたかった」。自チームの３倍以上のシュート２３本を浴びながらも、守護神ベイランバンドが好セーブを連発。ビデオ・アシスタントレフェリー（ＶＡＲ）の介入で取り消されたものの、２５分頃にはＦＫからのサインプレーで、ギリシャの強豪オリンピアコスに所属するタレミが鮮やかにネットを揺らす場面もあった。

監督によると、２月以降、米国とイスラエルによる攻撃の影響で、国内リーグが中断。メンバー選考に影響が出た上、開幕後も、今回の試合の２日前に米国入りする希望が退けられ、ベルギーよりも現地調整が短くなるなどの「不公平」（タレミ）と向き合う。

残すエジプト戦に、全てが懸かる。「チームは一丸となっている。最終戦にも、今日と同レベルのエネルギーをぶつけたい」とジャハンバフシュ。失うものはない。（平地一紀）

ベルギー・ガルシア監督「我々は好機を浪費し、効率性を欠いていた。こうなった以上、次の試合に集中し、平静さを保たないといけない」