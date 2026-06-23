米大リーグで２０年にサイ・ヤング賞受賞経験があり、ＤｅＮＡでもプレーしたトレバー・バウアー投手（３５）が２２日（日本時間２３日）、米独立リーグのロングアイランド・ダックスからメキシコリーグのメキシコシティ・レッドデビルズに移籍することが発表された。２４年以来２年ぶりの復帰となる。

球団を通じ、バウアーは「これからは再びディアブロス（レッドデビルズ）のチームメートたちと合流し、３連覇を目指します。そしてダックスに関わるすべての人々の今後の成功を願っています。またいつかみなさんと再会できることを願っています」などとコメントした。

バウアーは２４年３月にメキシカンリーグのレッドデビルズで期間限定でプレーすることを発表し、１４登板で１０勝０敗、防御率２・４８の成績で最優秀投手賞に輝いており、２年ぶりの古巣復帰となる。今季プレーした米独立リーグのロングアイランド・ダックスでは７試合に先発し、５勝１敗、防御率２・３６、４２イニングで６６奪三振、与四球わずか７という圧巻の成績を残していた。

◆トレバー・バウアー（Ｔｒｅｖｏｒ Ｂａｕｅｒ）１９９１年１月１７日、米ロサンゼルス生まれ。３５歳。２０１１年ドラフト１巡目（全体３位）でＤバックス入り。２０年にサイ・ヤング賞。２３年はＤｅＮＡでプレーして１０勝４敗、防御率２・７６。２４年はメキシカンリーグでプレーし、２５年にＤｅＮＡに復帰。今季は米独立リーグのロングアイランド・ダックスでプレー。メジャー通算２２２登板８３勝６９敗１セーブ、防御率３・７９。１８５センチ、９３キロ。右投右打。