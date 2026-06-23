【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（5月）14:00
予想　N/A　前回　-0.3%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.8%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想　48.9　前回　48.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想　50.4　前回　50.1（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00
予想　51.5　前回　51.6（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00　
予想　49.3　前回　47.7（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想　50.1　前回　49.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想　53.1　前回　53.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45
予想　54.6　前回　55.1（製造業PMI・速報値)
予想　51.0　前回　50.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.0　前回　51.5（コンポジットPMI・速報値)

リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00
予想　8.0　前回　13.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります