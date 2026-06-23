本日の予定【経済指標】
【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（5月）14:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想 48.9 前回 48.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想 50.4 前回 50.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00
予想 51.5 前回 51.6（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00
予想 49.3 前回 47.7（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想 50.1 前回 49.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想 53.1 前回 53.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45
予想 54.6 前回 55.1（製造業PMI・速報値)
予想 51.0 前回 50.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.0 前回 51.5（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00
予想 8.0 前回 13.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（CPI）（5月）14:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想 48.9 前回 48.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想 50.4 前回 50.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00
予想 51.5 前回 51.6（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:00
予想 49.3 前回 47.7（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想 50.1 前回 49.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想 53.1 前回 53.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45
予想 54.6 前回 55.1（製造業PMI・速報値)
予想 51.0 前回 50.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.0 前回 51.5（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00
予想 8.0 前回 13.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります