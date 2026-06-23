Aぇ! group・小島健、初の冠バラエティ『こじ研』が爆誕！ラストには“重大発表”も

今月公開された主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』も話題のアイドルグループ、Aぇ! group。

同グループのリーダーであり、「こじけん」の愛称で親しまれている小島健の初冠バラエティ番組――その名も『こじ研』が爆誕。6月27日（土）深夜に放送されることが決定した。

独特すぎる感性と予測不能な言動で異彩を放ち、人々の目を釘付けにしてやまない“自称・天才”の小島。

ところが、今月25日（木）に27歳の誕生日を迎える彼の心は、人知れず揺れていた。それもそのはず、27歳は“天才”と呼ばれた人たちが次々とこの世を去った鬼門の歳なのだ――。

そんななか、同番組では小島が「自分は本当に天才なのか」と自問自答。自らが掲げた“27歳の今やらなければならないこと”に挑戦しながら、自分自身を研究していく。

◆予測不能な展開が続々！

番組の舞台は、“こじけん脳”を解析するために設立された研究所「こじ研」。

所長を務める小島は、助手のトンツカタン森本＆ガク（真空ジェシカ）を強引に巻き込み、自らがやりたいことに片っ端からチャレンジしていく。

ところが、さすがは小島、発想そのものがすでに規格外。「AI」「横揺れダンス」「大御所MC」など、突飛な研究を本能のままに提示し…。

困惑する森本＆ガクを尻目に、縦横無尽に炸裂する“こじけんワールド”。謎の自信をにじませながら暴走の一途をたどる小島の研究は、どこへどう着地するのか？

そして、天才・小島の仰天発想に、視聴者はついてこられるのか――。

予測不能な展開が連発する『こじ研』。番組の最後には“胸躍る重大発表”も。ラスト1秒まで目が離せない前代未聞のバラエティ番組に注目だ。

◆小島健（Aぇ! group）コメント

――自身初の冠バラエティですが、今回の企画を聞いてどう思いましたか？

未だに…ドッキリを疑っているという感じですね。それくらいすごいこと、しかも1時間番組！ 森本さんとガクさんも出てくれる。全部が驚きですね。

――収録を終えてみた感想を聞かせてください

めちゃくちゃ楽しかった！ 関西ジュニアの頃から舞台の小さいコーナーでやっていた遊びみたいなものが、番組として実現された感じ。本当にこんな感じの短いネタをやっていたので、エモさみたいなものがあります。

――この番組の見どころは？

全コーナー違う楽しさがありますが、「大御所MC」はやっていて楽しかったですね。全部共通して、どんなふうに放送されるのか楽しみですし、読めないです。「ここ使うやろな」みたいなところも逆にあまり分からない。どういう番組になるか僕も（放送を）見て分かる感じです。

（スタッフが口にした）“情報のない番組”という表現がしっくり来てます。変に撮れ高を作るでもなく、本当にスタッフさん任せな感じです。スタッフさんがどうするのかすごい楽しみです。

――ファンの皆さんへメッセージをお願いします

本当に楽しみにしてください！ 1時間もらったら小島健はこんなことになりました、と（笑）

本当にめちゃくちゃ攻めてるなと思います。自分でもそうですし、テレ朝さんもですよね。「どうしたん!?」って感じ（笑） 皆さんもそう思うと思います。内容を見て余計「え、何やったん？」みたいな。

でも「なんか面白いな、見返そう」と思っていただけたら嬉しいです。何度見ても正解は分からないと思います。でもそれでいいかなと。こっち側はそれを求めているというか。番組のコーナーにもあるんですけど、“AIが人間に勝たれへん理由”がこの番組に詰まってるんじゃないかなと思います。