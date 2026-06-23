人気アニメ『おそ松さん』を原作とした実写映画の第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が、6月12日から上映中だ。同作では、Aぇ! groupのメンバーを中心とした演者たちが主人公の6つ子を演じているのだが、原作ファンの反応はかなり好意的なものが目立つ。

参考：Aぇ! group×西村拓哉、『おそ松さん』座談会 「絶対前作超えしたい」「俺らしかおらん」

実写化作品というだけで厳しいジャッジを受けることが多いものだが、同作はなぜそんな風潮を覆すことができたのか。Snow Manが主演を務めた前作の映画『おそ松さん』とも比較しながら、今作の特徴について語っていきたい。

『おそ松さん』は、20歳を過ぎても自堕落な生活を送る“クズ”な6つ子が活躍する物語。今回の映画では長男のおそ松を末澤誠也、次男のカラ松を正門良規、三男のチョロ松を佐野晶哉、四男の一松を小島健、五男の十四松を草間リチャード敬太、末っ子のトド松を西村拓哉が演じている。

大まかなあらすじとしては、とある研究者が作り上げた装置によって、世界中の人間の価値観が書き換わる「人類クズ化計画」が発動。ひょんなことから6つ子たちが人類を救うために立ち上がる……という流れで、いかにも劇場版らしい壮大なエピソードだ。

なかでも注目すべきは、原作アニメに忠実な設定によってキャラクターが描写されている点だろう。

たとえば強く印象に残ったのは、カラ松と一松の関係性だ。一松は基本的にネガティブでマイペースな性格だが、なぜかカラ松に対してだけはやけに当たりが強く、暴力的な一面を見せることもある……という設定がアニメ第1期では示されていた。今回の実写版では、そんな関係性を前提とした2人のやりとりが随所に挟まれている。

またチョロ松の描写も、かなりアニメ版に近い。チョロ松は6つ子のなかのツッコミ役で、自分だけはほかの兄弟と違って常識人だと自負している。しかし実際にはかなりタガが外れたアイドルオタクで、最推しの地下アイドル・橋本にゃー（野口衣織）を前にすると暴走が止まらなくなるという設定だった。それを踏まえて、今回佐野が演じたチョロ松は徹底して“イタいオタク”として描かれている。

さらにトド松がオシャレなカフェで働いている描写や一松が猫を溺愛している描写なども、原作アニメに準拠したものとなっている。

そのほか、ヒロインのトト子が売れない地下アイドルとして活動しているという設定もアニメ版と共通する。魚のような独特の衣装を着て「人類みなエラ呼吸」と歌い上げるシーンには、原作ファンへのサービス精神を感じられた。

その一方で今回の映画では、原作をオマージュした描写も多数描かれている。物語の中盤には、紆余曲折を経て人気者になった6つ子がライブを行うのだが、このシーンは原作アニメの「F6」ネタを踏襲したもの。カラ松がオラついた“肉食系男子”になっているところなどは、原作を知っていると思わずクスリとしてしまう描写だろう。ちなみにライブで6つ子が歌唱しているのは、舞台「おそ松さん on STAGE」の楽曲「FantaStIc X-tasy」だ。

しかもこうしたキャラクター描写やファンサービスは映画の一部分ではなく、最初から最後までほぼ一貫して登場する。おそらく今作の制作陣には、原作ファンをとことん意識して作るという方針があったのではないだろうか。

■“カオスな作風”を実写化したSnow Man版『おそ松さん』 では前作のSnow Man版『おそ松さん』がどうだったのかというと、2作目とはまったく違う方向性で原作へのリスペクトを示していた。

前作の6つ子役としては、おそ松を向井康二、カラ松を岩本照、チョロ松を目黒蓮、一松を深澤辰哉、十四松を佐久間大介、トド松をラウールが担当。基本的にはアニメ版と同じようなキャラ設定となっていたが、物語の大部分がメタフィクションじみた劇中劇として展開される都合上、6つ子たちはそれぞれ“別の物語の登場人物”を演じることになるのだった。

もっと具体的に説明すると、おそ松は大学受験のために図書館に通い始めたところでとある少女と出会い、青春映画のような甘酸っぱい恋愛を繰り広げることに。またカラ松は川に流されて記憶喪失になった結果、自分をCIAの捜査官だと思い込み、スパイ映画のような物語に没入していく。

さらに一松とトド松は紆余曲折を経て、某ギャンブル映画のような壮大なデスゲームの主催者と参加者として出会うことになる……といった具合だ。

そもそもストーリーの本筋は、とある大富豪の養子に選ばれるため6つ子たちが奮闘するというものだった。しかし彼らはそんなことをそっちのけにして、自分が主役となる劇中劇へとのめり込んでいく。そこに「物語終わらせ師」なる人物たちが介入し、本筋に戻そうとするものの、どんどん収拾が付かなくなってしまう……。あまりにもカオスな筋書きと言えるだろう。

とはいえこうした展開が原作を完全に逸脱しているかというと、そうとも言い切れない。原作アニメは元々、先の読めないシュールな展開でお馴染み。とくにF6関連などでは、劇中劇のような謎のストーリーが繰り広げられることも多かった。

また、登場人物によるメタフィクション発言もお家芸の1つ。たとえば第2期の23話「悩むイヤミさん」などは、イヤミがアニメ内での自分の存在意義についてプロデューサーに愚痴り始めるという回だった。

つまりハチャメチャな展開で観客の度肝を抜こうとすること自体、ある意味“おそ松さんらしい”と言えるのではないだろうか。あえて対比させるなら、Aぇ! group版がキャラクター描写の再現を徹底しているのに対して、Snow Man版はカオスな作風自体を再現しようとしていたという風に説明できそうだ。

どちらが良いというわけではないが、Aぇ! group版が生身の俳優を使って“いつもの6つ子”を上手く再現していることにはやはり驚かされた。アニメ版の延長線上のような感覚で観られる作品になっているので、「実写化はちょっと……」と思っている原作ファンにこそオススメしたい。（文＝キットゥン希美）