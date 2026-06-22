ウブロがパステルセラミックを用いた時計を発売　「ビッグ・バン」の新作

「ウブロ（Hublot）」が、パステルカラーのセラミックを採用した「ビッグ・バン サマー」モデルを発売した。直営店および公式オンラインストアで取り扱っている。

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ウブロのフラッグシップ「ビッグ・バン」の新作は、地中海の色合いからインスピレーションを得て、ミント、ピンク、スカイブルーのパステルセラミックを組み合わせた2モデル。42mmのフライバッククロノグラフ「ウニコ」を搭載した「ビッグ・バン サマー マルチカラー セラミック」には、マイクロブラスト加工とポリッシュ仕上げを施したピンクとミントグリーンのセラミックケースを用いた。44mmの自動巻きトゥールビヨン備えたモデルは、透明なピンクサファイアクリスタルのダイアルからトゥールビヨンムーブメントの構造が透けて見えるデザイン。価格は42mmモデルが200本限定で442万2000円。44mmは10本限定で、1520万2000円。

さらに、モノクロームセラミックを採用した「ビッグ・バン」も登場。33mmモデルは、ダイアル、ケース、ベゼル、ストラップまでをひとつのカラーで統一したモノクローム構成で、HUB1120自動巻きムーブメントを搭載した。カラーはピーチ、ミントグリーン、ペトロール ブルーの3色を用意し、価格は各200万2000円。また、チタニウムケースを用いたモデル「ビッグ・バン チタニウム ピーチ セラミック 42mm」は、309万1000円。

■ウブロ：公式オンラインストア