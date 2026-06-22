西山徹による「バッファ」がダイドードリンコとコラボ　Tシャツやソックスなど発売

西山徹がクリエイティブディレクターを務め、HUMAN MADEが運営するブランド「バッファ（Buffer）」が、清涼飲料水メーカーのダイドードリンコとのコラボレーションアイテムを発表した。自販機や、「ダイドーブレンドコーヒー」のパッケージなどをオマージュ。渋谷区神南にある路面店「Buffer Store」および公式オンラインストアで、6月27日に発売する。

【画像をもっと見る】

コラボでは、自販機でブランドを語るというダイドードリンコの美学をリスペクトし、「自販機の前でたむろする時間」「先輩が後輩にコーヒーをおごる距離感」といった"ストリートの記憶”をバッファのフィルターを通じて表現。ペインターの木梨銀士やヴィジュアル・アーティストのJuneがロゴやグラフィックを手掛けたTシャツ（6600円）とソックス（2200円）のほか、Buffer Store限定のアイテムとしてキャップ（5500円）、バッジ（440円）、ステッカー（660円）を揃える。

コラボを記念し、西山がディレクションを手掛けたスペシャルムービーを、新宿駅東南口広場に面したLED大型ビジョン「フラッグスビジョン」で放映する。期間は6月26日から1週間。

◾️バッファ：公式オンラインストア