日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の7万3090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
76706.27円 ボリンジャーバンド3σ
73395.91円 ボリンジャーバンド2σ
73090.00円 23日夜間取引終値
72353.96円 22日日経平均株価現物終値
71772.00円 5日移動平均
70085.56円 ボリンジャーバンド1σ
68055.00円 一目均衡表・転換線
66775.20円 25日移動平均
66550.00円 一目均衡表・基準線
63464.84円 ボリンジャーバンド-1σ
60154.49円 ボリンジャーバンド2σ
60133.73円 75日移動平均
59920.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56844.13円 ボリンジャーバンド3σ
53901.15円 200日移動平均
株探ニュース
76706.27円 ボリンジャーバンド3σ
73395.91円 ボリンジャーバンド2σ
73090.00円 23日夜間取引終値
72353.96円 22日日経平均株価現物終値
71772.00円 5日移動平均
70085.56円 ボリンジャーバンド1σ
68055.00円 一目均衡表・転換線
66775.20円 25日移動平均
66550.00円 一目均衡表・基準線
63464.84円 ボリンジャーバンド-1σ
60154.49円 ボリンジャーバンド2σ
60133.73円 75日移動平均
59920.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56844.13円 ボリンジャーバンド3σ
53901.15円 200日移動平均
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