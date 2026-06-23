　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の7万3090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

76706.27円　　ボリンジャーバンド3σ
73395.91円　　ボリンジャーバンド2σ
73090.00円　　23日夜間取引終値
72353.96円　　22日日経平均株価現物終値
71772.00円　　5日移動平均
70085.56円　　ボリンジャーバンド1σ
68055.00円　　一目均衡表・転換線
66775.20円　　25日移動平均
66550.00円　　一目均衡表・基準線
63464.84円　　ボリンジャーバンド-1σ
60154.49円　　ボリンジャーバンド2σ
60133.73円　　75日移動平均
59920.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57145.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56844.13円　　ボリンジャーバンド3σ
53901.15円　　200日移動平均

株探ニュース