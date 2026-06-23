TOPIX先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の4122ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4206.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
4122.00ポイント 23日夜間取引終値
4119.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
4095.05ポイント 22日TOPIX現物終値
4080.40ポイント 5日移動平均
4033.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
3956.50ポイント 一目均衡表・転換線
3955.25ポイント 一目均衡表・基準線
3946.60ポイント 25日移動平均
3859.95ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3788.10ポイント 75日移動平均
3773.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3686.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
3540.64ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4206.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
4122.00ポイント 23日夜間取引終値
4119.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
4095.05ポイント 22日TOPIX現物終値
4080.40ポイント 5日移動平均
4033.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
3956.50ポイント 一目均衡表・転換線
3955.25ポイント 一目均衡表・基準線
3946.60ポイント 25日移動平均
3859.95ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3788.10ポイント 75日移動平均
3773.31ポイント ボリンジャーバンド2σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3686.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
3540.64ポイント 200日移動平均
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