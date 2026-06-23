23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の4122ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4206.54ポイント ボリンジャーバンド3σ

4122.00ポイント 23日夜間取引終値

4119.89ポイント ボリンジャーバンド2σ

4095.05ポイント 22日TOPIX現物終値

4080.40ポイント 5日移動平均

4033.25ポイント ボリンジャーバンド1σ

3956.50ポイント 一目均衡表・転換線

3955.25ポイント 一目均衡表・基準線

3946.60ポイント 25日移動平均

3859.95ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3788.10ポイント 75日移動平均

3773.31ポイント ボリンジャーバンド2σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3686.66ポイント ボリンジャーバンド3σ

3540.64ポイント 200日移動平均



株探ニュース