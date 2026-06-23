　23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の4122ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4206.54ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4122.00ポイント　　23日夜間取引終値
4119.89ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4095.05ポイント　　22日TOPIX現物終値
4080.40ポイント　　5日移動平均
4033.25ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3956.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3955.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3946.60ポイント　　25日移動平均
3859.95ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3788.10ポイント　　75日移動平均
3773.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3686.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3540.64ポイント　　200日移動平均

株探ニュース