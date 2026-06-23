　23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

904.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
856.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
809.37ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
782.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.79ポイント　　75日移動平均
762.50ポイント　　一目均衡表・基準線
762.00ポイント　　25日移動平均
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.18ポイント　　200日移動平均
717.31ポイント　　22日東証グロース市場250指数現物終値
714.63ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
710.20ポイント　　5日移動平均
705.00ポイント　　23日夜間取引終値
704.50ポイント　　一目均衡表・転換線
667.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
619.88ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース