23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



904.12ポイント ボリンジャーバンド3σ

856.75ポイント ボリンジャーバンド2σ

809.37ポイント ボリンジャーバンド1σ

782.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

765.79ポイント 75日移動平均

762.50ポイント 一目均衡表・基準線

762.00ポイント 25日移動平均

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

737.18ポイント 200日移動平均

717.31ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値

714.63ポイント ボリンジャーバンド-1σ

710.20ポイント 5日移動平均

705.00ポイント 23日夜間取引終値

704.50ポイント 一目均衡表・転換線

667.25ポイント ボリンジャーバンド2σ

619.88ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース