高市首相（自民党総裁）は２２日、首相官邸で日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）と会談し、「副首都構想」の関連法案について、住民投票の対象を道府県全域で可能とした付則の削除を求めた。

吉村氏は受け入れる方向で党内で協議する。両氏は衆院議員定数の削減法案も今国会で成立を目指す方針も確認したが、会期末まで１か月を切る中、連立政権合意に関する課題が目立つようになっている。（山本貴広、谷口京子）

両党が党内手続きを進める関連法案の付則では、副首都になる道府県が「都」への名称変更と特別区設置の賛否を問う住民投票を同時に行う場合、道府県全域の住民を対象とすると定めた。大阪市を廃止し、特別区を設置する「大阪都構想」に適用される可能性があり、自民で反発が広がっていた。

会談で首相は、特別区設置の住民投票の範囲を道府県全域で可能とする規定の削除を要求。「都」への名称変更では、道府県議会の議決などを得るとの規定を盛り込むよう求めた。吉村氏は会談後、記者団に「非常に大きな点だ。法案を進めていく上で判断したい」と語った。住民投票の範囲は吉村氏がこだわってきた点だが、法案成立に一定の譲歩はやむを得ないとの考えをにじませた。

吉村氏は、党内で協議し、一両日中に判断する意向を示した。同時に「自民内でまとまらないのは残念だ」とも語った。連立合意に明記した副首都関連法案は、両党の実務者で合意したものの、自民全体での了承取り付けが難航した。

党首会談で議題となった衆院議員定数の削減法案も連立合意ながら、成立のめどは立っていない。野党が反発し、少数与党の参院での可決は困難なためだ。否決された場合、維新には衆院で３分の２以上の賛成で再可決すべきだとの意見があるが、自民執行部では消極派が多い。会期は７月１７日までで審議日程も窮屈だ。維新は会期延長に言及して自民に圧力をかけ、自民が「与党としての作法がなっていない」（幹部）と反発する展開が続く。

連立枠組み拡大論も両党の関係に影を落とす。自民執行部は参院での過半数確保が必要だとし、国民民主党の連立入りに期待をかけている。

実現すれば存在感低下が避けられない維新は連立入りの条件として、自民・維新による連立合意の受け入れが不可欠だとの立場を貫く。議員定数削減など国民民主の拒否感が強い内容も含まれるため、維新内には「事実上の拒否宣言だ」（若手）との声もあり、自民側との温度差は大きい。