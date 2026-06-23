ギネス世界記録が明かす

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチンが2-0でオーストリアに勝利した。初戦ではハットトリックを達成したリオネル・メッシが2得点。W杯通算18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。ギネスワールドレコーズがこの試合でメッシが達成した記録を複数伝えた。

メッシは前半9分にまさかのPK失敗。それでも同38分にメディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込んできたメッシが左足を一閃。先制ゴールを決めた。試合終了間際にも追加点を決めた。

数々の偉業を達成してきたメッシには、世界記録を収集、認定している「ギネスワールドレコーズ」も注目。公式Xは「今日リオネル・メッシによって破られた全ての記録」と記して、この試合で達成された数々の記録を明らかにしている。

・フットボール（サッカー）選手によるFIFAワールドカップ本戦の最多ゴール数＝18

・個人のFIFAワールドカップ最多出場試合数＝28

・1人の選手のフットボール（サッカー）FIFAワールドカップ最多勝利数＝18

・フットボール（サッカー）FIFAワールドカップの最多出場分数＝2489

同公式Xが「私たちは歴史を目撃している」と結んで浮き彫りにした大記録。出場分数（2489分）は時間に換算すると、41時間29分。人生の1日半以上の時間をW杯でプレーしている唯一無二の選手となる。

この投稿には海外ファンから「フットボールはメッシのために作られた」「彼の足がボールに触れるたびにゴールになるかのよう」「これは信じられない！」「本当にロナウドより上だ」「これはとんでもなく、桁外れだ！」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）