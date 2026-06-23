シドの明希によるベースクリニック＜ESP Presents 明希ベースクリニック＞が9月19日および20日の2日間、ESP GROOVE LOUNGE TOKYOにて各日2部制で全4回開催されることが決定した。

今回のベースクリニックは、2日間それぞれテーマを変えて行われる。まず初日となる9月19日は、トークやQ&Aに加え、明希とドラマー志雄のスペシャルセッションが行われる予定だ。一方、2日目の9月20日は、恒例の機材レクチャーやQ&A、リクエスト楽曲から上位をセレクトしてのデモ演奏を実施。デモ演奏楽曲から各回1曲のみ動画撮影がOKになるとのこと。

なお、現在開催中のツアー＜SID LIVE HOUSE TOUR 「いちばん好きな場所 2026」＞で使用している新ベースのプロトタイプも披露される予定だ。チケットの受付はticket boardにて7月7日23:59まで。

■＜ESP Presents 明希ベース・クリニック＞

9月19日(土) ESP GROOVE LOUNGE TOKYO

9月20日(日) ESP GROOVE LOUNGE TOKYO

・第1部：open14:00 / start14:30

・第2部：open 16:30 / start17:00

ゲスト：志雄(MAQIA) ※9月19日(土)公演

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-9 ESPビル3F

▼チケット料金

・9月19日(土)全席指定 ￥6,500(税込)

・9月20日(日)全席指定 ￥5,500(税込)

※4歳以上有料(4歳未満入場不可)

※9月20日(日)公演で撮影したデモ演奏動画のSNSなどへの投稿は禁止

※9月19日(土)公演は撮影不可

【ticket board会員先行(抽選)】

受付期間：6月22日(月)18:00〜7月7日(火)23:59

当落発表：7月10日(金) 20:00

受付URL：https://ticket.tickebo.jp/sn/esppresents-aki2026tb

詳細：https://sid-web.info/news/358841