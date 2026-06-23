Ａぇ！ｇｒｏｕｐ小島健が２７日放送のテレビ朝日系「こじ研」（深夜０時）に出演することが２２日、分かった。

番組の舞台は小島の脳を解析するために設立した研究所「こじ研」。小島が所長を務め、助手のトンツカタン森本、「真空ジェシカ」ガクを巻き込み、ＡＩ、横揺れダンス、大御所МＣなど小島がやりたいことに挑戦していく内容。番組最後には「胸躍る重大発表」も予定されている。

小島個人では初となる冠バラエティー番組。「未だに…ドッキリを疑っているという感じ。それくらいすごいこと、しかも１時間番組！森本さんとガクさんも出てくれる」と驚きを口に。「変に撮れ高を作るでもなく、本当にスタッフさん任せな感じ」と完成を心待ちにする一方で「１時間もらったら小島健はこんなことになりました、と。『どうしたん！！？』って感じ。皆さんもそう思うと思う」とＰＲした。

収録を終え「めちゃくちゃ楽しかった！関西ジュニアの頃から舞台の小さいコーナーでやっていた遊びみたいなものが、番組として実現された感じ。本当にこんな感じの短いネタをやっていたので、エモさみたいなものがある」と感慨深げ。「“ＡＩが人間に勝たれへん理由”がこの番組に詰まってるんじゃないかなと思います」と見どころも語った。