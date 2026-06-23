ロックバンド・LINDBERGの渡瀬マキが22日、自身のインスタグラムを更新。懐かしい写真をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】雰囲気変わってる？ アイドル歌手だった人気バンドのボーカル

渡瀬は「風の噂なんですがw わたしデビューして 来年6月で 40周年のようです」と記し、デビュー曲「パールモンド・Kiss」の写真を投稿。「わおー 知らなかったので 何も考えてませんでしたが 何か考えます 笑」と続けた。



1969年生まれ、三重県鳥羽市出身の渡瀬は「'86ミス・ヤングジャンプ・グランプリ」に輝き、87年に「渡瀬麻紀」名義でアイドル歌手としてデビューしている。当時のキャッチフレーズは「真珠のような女の子」だった。



追記で「(それにしてもキスがタイトルにつくのが ご縁あるよねw)」と記したが、確かにデビュー曲の「SIDE2」のタイトルも「涙のキッス」だった。さらに89年にアイドル時代のバックバンドのメンバーだった平川達也に、川添智久、小柳昌法を加え、結成したLINDBERGでも、90年にフジテレビ系ドラマ「世界で一番君が好き！」の主題歌「今すぐKiss Me」が大ヒットしている。



2月には「'86ミス・ヤングジャンプ・グランプリ」と書かれ、さらに「6.2 ポリドールレコードからデビュー！」の文字が踊るテレフォンカードの写真を公開している渡瀬。ファンからは「愛されフェイスの秘訣を教えてください」「ミラクルマキちゃんを継続していることに、絶大にリスペクトしています」と変わらぬ輝きに称賛の声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）