1984年のロサンゼルス五輪、体操・鉄棒で金、跳馬で銀、団体で銅の3つのメダルを獲得したタレント・森末慎二(69)が22日、自身のインスタグラムを更新。コメディアン・萩本欽一(85)との2ショットを公開した。



【写真】穏やかな笑みでしっかり肩を抱いて…大将、元気だよ～

「宮古島のみゃーく商店の森末慎二です。このたび事務所が変わり萩本欽一さんの萩本企画にお世話になる事になり挨拶をさせて頂き一緒に写真を撮って頂きました」と、萩本に肩を抱かれて満面の笑みを見せるカットを投稿し、「写真で緊張したのは初めてでした。大将これからもよろしくお願いします」などと意気込みをつづった。森末はこれまで、テレビ朝日系バラエティー番組「欽ちゃんのどこまで笑うの!?」、TBS系「ドキド欽ちゃんスピリッツ!!」などで萩本と共演している。



萩本は4月にもスタッフによる公式X(旧ツイッター)で、「たまえ」ことタレントの高橋真美と再会した際の近影を公開。再び見せた元気な姿に、ファンからは「欽ちゃんには長生きしていただかないと…」「ステキなご報告お元気な御姿を見せていただき、嬉しいです～」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）