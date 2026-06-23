ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生317人に対して「『鈴木』姓で思い出す有名人は誰ですか？」というアンケートを実施。その結果を発表した。



【調査結果】「鈴木」という苗字で思い出す有名人ランキングトップ10 4位以下も納得！

第3位に選ばれたのは現役メジャーリーガーの米大リーグ・カブスの鈴木誠也。スポーツ選手の中では最多の11.0%を得票した。男子からの投票が多く「メジャーリーガーで有名だから」「メジャーリーグで活躍していて、ニュースでもよく見るから」といった理由が多く見られた。



第2位には俳優の鈴木福が24.9%の得票でランクイン。現役高校生が幼少期の2011年に放送されたフジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」で芦田愛菜とともに出演し、全国的に注目を集めたことから「年齢が近いから」「自分が子供の時から見てた方だから」といった意見が多く目立った。



栄えある第1位には、俳優の鈴木亮平が選ばれ他。全体の27.1%を集め「かっこよくてドラマよく見ていたから」「いろんなドラマとか映画にでてるから」など出演作やメディア露出が多いことが理由として挙げられた。また「TOKYO MERを見ていたため」「リブート見たからです」と作品名も印象に残っているという高校生の意見が多かった。



（よろず～ニュース調査班）