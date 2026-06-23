Aぇ! group小島健、初の冠バラエティー『こじ研』放送決定 “自称・天才”が規格外の発想で自らを研究
■「未だに…ドッキリを疑っている」
4人組グループ・Aぇ! groupの小島健による初の冠バラエティー『こじ研』が、27日深夜0時からテレビ朝日で放送される（※関東ローカル）。独特すぎる感性で異彩を放つ“自称・天才”小島が自らが掲げた“27歳の今やらなければならないこと”に挑戦しながら、自分自身を研究していく。
【集合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら
25日に27歳の誕生日を迎える小島の心は、人知れず揺れていた。それもそのはず、27歳は“天才”と呼ばれた人たちが次々とこの世を去った鬼門の歳だから――。そんな中、本番組では小島が「自分は本当に天才なのか」と自問自答。
同番組の舞台は、こじけん脳を解析するために設立された研究所「こじ研」。所長を務める小島は、助手のトンツカタン森本＆ガク（真空ジェシカ）を強引に巻き込み、自らがやりたいことに片っ端からチャレンジしていく。
ところが、さすがは小島、発想そのものがすでに規格外。研究対象は「AI」「横揺れダンス」「木のオブジェと話す」「ベンチプレス」「大御所MC」。とっぴな研究を本能のままに提示し…。困惑する森本＆ガクを尻目に、縦横無尽に炸裂（さくれつ）する“こじけんワールド”。謎の自信をにじませながら、暴走の一途をたどる小島の研究は、どこへどう着地するのか。そして天才・小島の仰天発想に、視聴者はついてこられるのか。
番組の最後には胸躍る重大発表も。ラスト1秒まで目が離せない前代未聞のバラエティー番組となる。
■小島健（Aぇ! group） コメント
―――自身初の冠バラエティーですが、今回の企画を聞いてどう思いましたか？
未だに…ドッキリを疑っているという感じですね。それくらいすごいこと、しかも1時間番組！森本さんとガクさんも出てくれる。全部が驚きですね。
―――収録を終えてみた感想を聞かせてください
めちゃくちゃ楽しかった！関西ジュニアの頃から舞台の小さいコーナーでやっていた遊びみたいなものが、番組として実現された感じ。本当にこんな感じの短いネタをやっていたので、エモさみたいなものがあります。
―――この番組の見どころは？
全コーナー違う楽しさがありますが、『大御所MC』はやっていて楽しかったですね。全部共通して、どんなふうに放送されるのか楽しみですし、読めないです。「ここ使うやろな」みたいなところも逆にあまり分からない。どういう番組になるか僕も(放送を)見て分かる感じです。（スタッフが口にした）“情報のない番組”という表現がしっくりきてます。変に撮れ高を作るでもなく、本当にスタッフさん任せな感じです。スタッフさんがどうするのかすごい楽しみです。
―――ファンの皆さんへメッセージをお願いします
本当に楽しみにしてください！1時間もらったら小島健はこんなことになりました、と(笑) 本当にめちゃくちゃ攻めてるなと思います。自分でもそうですし、テレ朝さんもですよね。「どうしたん!?」って感じ（笑）皆さんもそう思うと思います。内容を見て余計「え、何やったん？」みたいな。でも「なんか面白いな、見返そう」と思っていただけたらうれしいです。何度見ても正解は分からないと思います。でもそれでいいかなと。こっち側はそれを求めているというか。番組のコーナーにもあるんですけど、“AIが人間に勝たれへん理由”がこの番組に詰まってるんじゃないかなと思います。
4人組グループ・Aぇ! groupの小島健による初の冠バラエティー『こじ研』が、27日深夜0時からテレビ朝日で放送される（※関東ローカル）。独特すぎる感性で異彩を放つ“自称・天才”小島が自らが掲げた“27歳の今やらなければならないこと”に挑戦しながら、自分自身を研究していく。
【集合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら
25日に27歳の誕生日を迎える小島の心は、人知れず揺れていた。それもそのはず、27歳は“天才”と呼ばれた人たちが次々とこの世を去った鬼門の歳だから――。そんな中、本番組では小島が「自分は本当に天才なのか」と自問自答。
ところが、さすがは小島、発想そのものがすでに規格外。研究対象は「AI」「横揺れダンス」「木のオブジェと話す」「ベンチプレス」「大御所MC」。とっぴな研究を本能のままに提示し…。困惑する森本＆ガクを尻目に、縦横無尽に炸裂（さくれつ）する“こじけんワールド”。謎の自信をにじませながら、暴走の一途をたどる小島の研究は、どこへどう着地するのか。そして天才・小島の仰天発想に、視聴者はついてこられるのか。
番組の最後には胸躍る重大発表も。ラスト1秒まで目が離せない前代未聞のバラエティー番組となる。
■小島健（Aぇ! group） コメント
―――自身初の冠バラエティーですが、今回の企画を聞いてどう思いましたか？
未だに…ドッキリを疑っているという感じですね。それくらいすごいこと、しかも1時間番組！森本さんとガクさんも出てくれる。全部が驚きですね。
―――収録を終えてみた感想を聞かせてください
めちゃくちゃ楽しかった！関西ジュニアの頃から舞台の小さいコーナーでやっていた遊びみたいなものが、番組として実現された感じ。本当にこんな感じの短いネタをやっていたので、エモさみたいなものがあります。
―――この番組の見どころは？
全コーナー違う楽しさがありますが、『大御所MC』はやっていて楽しかったですね。全部共通して、どんなふうに放送されるのか楽しみですし、読めないです。「ここ使うやろな」みたいなところも逆にあまり分からない。どういう番組になるか僕も(放送を)見て分かる感じです。（スタッフが口にした）“情報のない番組”という表現がしっくりきてます。変に撮れ高を作るでもなく、本当にスタッフさん任せな感じです。スタッフさんがどうするのかすごい楽しみです。
―――ファンの皆さんへメッセージをお願いします
本当に楽しみにしてください！1時間もらったら小島健はこんなことになりました、と(笑) 本当にめちゃくちゃ攻めてるなと思います。自分でもそうですし、テレ朝さんもですよね。「どうしたん!?」って感じ（笑）皆さんもそう思うと思います。内容を見て余計「え、何やったん？」みたいな。でも「なんか面白いな、見返そう」と思っていただけたらうれしいです。何度見ても正解は分からないと思います。でもそれでいいかなと。こっち側はそれを求めているというか。番組のコーナーにもあるんですけど、“AIが人間に勝たれへん理由”がこの番組に詰まってるんじゃないかなと思います。