女優の岩下志麻さんは、85歳になった現在も、目覚めた瞬間から眠りに落ちる直前まで、体操を生活の中に取り入れているといいます。主に行うのは、太極拳、気功、ストレッチ体操の3つ。岩下さんが体操との出会いについて語りました。

【画像】若き日の夫・篠田正浩監督と岩下志麻さん

◆◆◆

岩下志麻と太極拳の出会い

昨年3月に58年連れ添った夫の篠田正浩（映画監督）を亡くし、悲しい日々ですが、運動習慣は何とか崩さないように努力しています。私の行う体操は、心が苦しい時に浅くなりがちな呼吸を整えてくれます。それに体を動かせば、少しでも食べようという気が湧いてきますから。

体と心は繋がっている。85歳の今、そう実感するばかりです。



岩下志麻氏（本人提供）

太極拳と出合ったのは20年ほど前、60代の頃でした。

家族旅行で北京へ行った時、朝早くに皆で散歩をしていると、太極拳をやっているグループが目にとまりました。

「なんてゆっくりした動きの運動なのだろう」というのが第一印象。不思議と惹きつけられて、見入ってしまった。体に良さそうだし、仲間に入ったら気持ちいいだろうなという思いが残りました。

帰国後すぐ、太極拳を教えてもらえるジムを探し出し、週1回通うようになりました。私はいいなと思う情報を得たら即行動に移し、習慣に落とし込むタイプなんです。

やってみると、動きがゆっくりになればなるほど重心のコントロールが難しくて、きつい。片足立ちするにしても、すっと立つのは簡単にできるけど、時間をかけて片足を上げていくのは大変ですよね。

続けるうちに体幹が鍛えられて、体力もついたと感じます。

10年ほど経った頃、ドラマのお仕事でご一緒した米倉涼子さんから「岩下さん、いつも姿勢がいいですけど、何かされているんですか？」と尋ねられました。自覚はなかったのですが、撮影の休憩中も私の背筋が伸びているというのです。

太極拳を続けているせいかしら？ とお伝えしたところ、ぜひ連れていってほしいと言われまして。通っているジムに「友人を連れてきていいですか」と許可を得て、1日だけのお試しにお連れしました。

米倉さんはファッショナブルな衣装で参加されました。お若くて体を鍛えておられるし、レッスンを終えてお茶をした時に余裕のありそうな表情だったので「物足りなかったかな」と思っていました。ところが、後日のインタビュー記事で「翌日は筋肉痛になった」とおっしゃっていたそうでビックリしました。

太極拳は簡単そうに見えるかもしれませんが、奥が深い。出合えてよかったなと思っています。

太極拳から気功へ

太極拳は中国の伝統武術ですが、同じように中国発祥で呼吸法やゆっくりした動作を重んじる健康法が、気功です。

運動強度は気功の方が少なく感じますし、誰でも始めやすいと思います。集団で行うことが多い太極拳に対して気功は1人で行うことが多く、自分と対話するという感覚がより強いようです。

60代から長年通ってきた太極拳のレッスンでしたが、コロナ禍の時に、ジムが一時閉鎖されることになりました。

私は運動習慣を崩したくなかったので、トレーナーの先生に「オンラインでレッスンを続けていただけませんか」と相談し、やっていただけることになりました。

そのタイミングで新しく始めたのが気功です。

当初は太極拳と気功のレッスンを週1回ずつ受けていましたが、週2回を続けていくのは年齢的にちょっときつい。どちらを選択するか考えて、何歳になっても続けられそうな気功に決めました。

コロナ収束後もジムには戻らず、今もオンラインで週1回、1時間半のレッスンを自宅で受けています。

※本記事の全文（6000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（「『心が辛いときこそ整えます』岩下志麻85歳のマイ体操」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・『極妻』中もストレッチ

・老害と言われないためにも

・女優の美に必要なこと

（岩下 志麻／文藝春秋 2026年7月号）