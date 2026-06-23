X（旧Twitter）で話題になっているのは、犬らしからぬ姿になってしまったわんこの姿。その光景は記事執筆時点で29万9000回を超えて表示されており、「新種の犬ｗ」「フェイスブラシみたいで草」などのコメントの他、2万1000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：秋田犬とお出かけ中、突然『強風』が吹いた結果→ふと『顔』を見てみると…衝撃的な光景】

散歩中に強風が吹いたら…

Xアカウント「@Pipo_Pi_p0」の投稿主さんは、秋田犬の『ピポ』ちゃんと暮らしています。お散歩を楽しんでいたある日のこと。突然、強い風が吹き抜けました。何気なくピポちゃんの様子を見た飼い主さんは、思わず二度見してしまったそうです。

なんと、つむじ付近からまともに風を受けたことで、後頭部の毛がすべて上向きに逆立っていたのです。ふわふわの毛並みが一直線に持ち上がり、顔がどこにあるか分からない状態に…。その姿はまるで大きなブラシのよう。新種の犬が現れたかのようなインパクト抜群の見た目になっていました。

本人は何事もなかったように平然としていたそうですが、そのギャップもまた面白く、思わず笑ってしまうワンシーンだったのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「すべてが尻尾のように見える」「強風オールバックだ！」など沢山の反響がありました。

魅力的なたくさんの表情

ピポちゃんは表情豊かなところも魅力です。風を真正面から受けながら遠くを見つめているときは、まるで何か深いことを考えているかのよう。凛々しい横顔はとてもかっこよく、思わず見惚れてしまうそうです。その一方で、疲れるとペタンと地面に伏せてのんびり休憩することも。

また気分が乗らない日は、リードを引っ張られても動かず散歩を全力拒否。色んな表情を見せてくれるのが、ピポちゃんの魅力なのかもしれませんね♡

Xアカウント「@Pipo_Pi_p0」には、ピポちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@Pipo_Pi_p0」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。