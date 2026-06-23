3年ぶりにおばあちゃんとの再会を果たした、19歳のワンコの反応に反響が集まっています。

話題となっている動画は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「泣けてくる」「大好きな人はずっと大好きなんよね」といったコメントが寄せられています。

【動画：おばあちゃんと3年ぶりに再会した19歳の老犬→『覚えているかな』と思ったら…思わず感動する光景】

3年ぶりに、おばあちゃんと再会

TikTokアカウント「kanahbmyi7l」に投稿されたのは、おばあちゃんと3年ぶりに再会したミニチュアダックスフンド「なっちゃん」のお姿。なっちゃんはハイシニアのワンコで、現在19歳。

ゆっくりと部屋に入ってきたおばあちゃんを、ベッドで顔を上げて、じーっと見つめているなっちゃん。おばあちゃんは「すごい長生きしてるねぇ」と、なっちゃんとの再会を噛み締めているよう。

自分の足でおばあちゃんの元へ

ママが家にいられない時には、なっちゃんはおばあちゃんに預けられていたといいます。おばあちゃんに「久しぶりねぇ」とナデナデされると、足に上手く力が入らないながらも、なっちゃんは必死に立ち上がろうとします。

懸命に自分の力でベッドから降りて、一歩一歩歩いておばあちゃんの元へ行くなっちゃん。現在では、「誰かが呼んでも来てくれることはあまりない」というなっちゃんですが、大好きなおばあちゃんとの再会は特別に嬉しかったようです。

おばあちゃん、ずっと大好き

「良いお顔してるねぇ」とおばあちゃんに褒められながら、ナデナデを満喫しているなっちゃん。おばあちゃんのことを覚えているのかはママにも分かりませんでしたが、なっちゃんの一生懸命な姿に覚えていたことを確信したのだとか。

おばあちゃんとの久しぶりの再会に、必死に立ち上がって歩いてくれたなっちゃん。大好きな人を忘れていなかったなっちゃんの健気すぎる姿に、多くの人が思わず涙してしまったのでした。

投稿には「泣けてくる」「大好きな人はずっと大好きなんよね」「匂いで思い出したんですね」「純粋さに感動」「一生懸命立とうとしててえらい」「すごいすごい！」といったコメントが寄せられています。

なっちゃんの穏やかな日常は、TikTokアカウント「kanahbmyi7l」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kanahbmyi7l」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。