ホテルオークラ福岡は、「平日限定 旬夏色采 飲茶オーダーバイキング」を6月1日から7月31日まで提供している。

点心と一品料理、デザートを含む全36種類を食べ放題で注文できる。蒸し点心の「海老蒸し餃子」や「シューマイ」、「ニラの煎り焼き点心」のほか、「海老のマヨネーズソース」「チャーシューチャーハン」「干し貝柱入り中国粥」などをそろえる。

また6月6日から土曜・日曜・祝日限定で「好吃粥ランチコース」を通年で実施している。前菜やスープ、点心、温菜、中国粥、デザートを組み合わせた構成とし、中国粥には海老、肉団子、白身魚、ピータン、野菜の5種から1種を選ぶトッピングを添える。

場所は地下1階の中国料理「桃花林」。平日限定バイキングの入店時間は午後0時半または1時からで、各回90分制。土曜・日曜・祝日限定コースの提供時間は午前11時半から午後2時半までとする。料金は「平日限定 旬夏色采 飲茶オーダーバイキング」が大人6,000円、子ども4〜12歳3,000円、「土日祝日限定 好吃粥ランチコース」が3,800円。いずれも税・サービス料込み。