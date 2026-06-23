クリーム山盛りは卒業。カルピスバターとエシレバターで楽しむ、軽やかクレープ2軒

インスタ映え〜で昨今よく見るテイクアウトクレープ。しかーし、こちらにも“オトナ”仕様の風が吹いています！手軽にグルメなクレープが楽しめるって、最高ですね。

生地が旨いから、素材の構成も光る！洗練されて進化中

テイクアウトクレープといえば思い出す。原宿での食べ歩きに憧れた幼い頃を。マリオンクレープで知ったチョコバナナの味を。でも正直、従来のクリームやホイップ山盛り系は、中年にはちと重い時がありません？

大人がサクッと楽しめるクレープがあったら……なんて思った人に朗報です。近年、大人のための食べ歩きクレープが盛り上がりを見せているのだ。パティスリーでのテイクアウトや専門店が増殖中で、共通するのは”生地を楽しむ”こと。素材にこだわり、紙巻きスタイルまでどこか洗練されている。

まず驚かされたのは、『485 TOKINI CASTELLA』のクレープ。クラッチバッグかと思うほどデカいわ、生地がパリッパリだわ。中からはアップルタタンが顔を出したり、まさかのチーズケーキが潜んでいたり。それでいて味わいは実に軽やかなのだ。これほど食べて驚いた楽しい体験は初めてかも！

『485 TOKINI CASTELLA』エシレタタン800円

『485 TOKINI CASTELLA』エシレタタン800円 中にはキャラメリゼして苦みと甘みを引き出した紅玉りんごのタタンが射し込まれ、なんとも贅沢。シナモンシュガーをまとったとろりとした食感と濃厚な甘みがあふれ出し、ニンマリだ。生地はしっとりへと変化していく

店はご夫婦で切り盛りする。カステラ専門店なのだが、研究と試作を重ね、約1年前に満を持してクレープの販売をスタート。すべて独学というからスゴイ。ルールに囚われない新しい発想で、唯一無二の味が生まれるのだろう。

食べ進めると、素材のハーモニーや食感の変化のストーリーに魅せられ、生地はどこまでも旨く、ペロリと胃袋に消える。クレープの固定概念を華麗に覆されてしまった！

そして、人気カフェのクレープとして感度の高い女性たちに評判なのが、代々木八幡『ホルン』。

一見素朴だが、手にするとカルピスバターを惜しみなく使った風味が押し寄せ、食べる前からワクワクしてくる。サクッと噛みしめたのも束の間、グラニュー糖の心地よい存在感とバターがなじんだもちっと感に頬がゆるゆる〜。何というか、ホッとするような安堵感があり、また食べたいと思わせるのだ。

『ホルン』シトロン670円

『ホルン』シトロン 670円 水分量の多い生地を薄く伸ばし、190〜200℃の鉄板で端をパリッと焼く。太白ごま油を使うことで軽やかな仕上がりになるという

そして、シーズナルメニューも気になって仕方がない。これまでのラインナップを聞けば、ピスタチオ、カルダモン、ラムレーズンなどが挙げられて期待値爆上がり！

良い子で楽しみに待つとしよう。

今どきのテイクアウトクレープはかくも品よく個性的。生地の旨さのおかげで、シンプルな足し引きが光り、大人にも刺さるほど奥深さを増している。今後、ますます面白くなりそうだ。

『485 TOKINI CASTELLA』＠清澄白河

人気のカステラ店が昨年よりクレープを販売。薄力粉と強力粉をミックスした生地は厚みがありつつパリッパリ！エシレバターとカソナード（フランス産 天然粗糖）を使い、素材の組み合わせも秀逸な他にない味だ。開店から1〜2時間で売り切れることも（！）。

『485 TOKINI CASTELLA』

［店名］『485 TOKINI CASTELLA』

［住所］東京都江東区常盤2-2-14

［電話］なし

［営業時間］11時〜15時、土・日：11時〜16時※売り切れ次第終了

［休日］月・火

［交通］地下鉄半蔵門線・都営大江戸線清澄白河駅A1出口から徒歩5分

『ホルン』＠代々木八幡

日常に寄り添うパンやケーキ、焼き菓子、クレープを扱うモダンな1軒。コクのあるカルピスバターを使ったクレープは、定番3種のほか季節限定メニューも。テイクアウトはもちろん、地下のカフェスペースでも楽しめる。

『ホルン』

［店名］『ホルン』

［住所］東京都渋谷区上原1-2-1

［電話］03-6804-8265

［営業時間］10時〜19時（イートイン17時LO）※クレープの提供は12時〜18時

［休日］不定休

［交通］小田急小田原線代々木八幡駅南口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、テイクアウトできる絶品”おとなクレープ”の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】香ばしさと食感まで伝わってくる…“おとなクレープ”のおいしい画像をチェック（14枚）