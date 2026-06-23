【哲学】人間のあらゆる不幸は、ひとりではいられないことから始まる。

誰かといないと落ち着かない。ひとりでいると不安になる。そんな感覚を持つ人は多い。しかし哲学者ショーペンハウアーは、その「社交への欲望」そのものが、不幸のサインかもしれないと言う。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「人と一緒にいたい」という気持ちの、本当の意味

誰かと話したい。

どこかに出かけたい。

グループのLINEを開いてしまう――

そういう衝動は、楽しさへの欲求である場合もあるが、著者はもう一つの側面を指摘する。

他人と交わりたいという社交の欲望が生じるのは、いまが不幸であることの裏返しかもしれない。

ひとりでいると感じる空虚さや不安を、他者との接触で埋めようとしている――

そういう動機が、社交の根底にあることは少なくない。

人間のあらゆる不幸は、ひとりではいられないことから始まる



他人との付き合いを通じて得る価値は、幸福の本質ではない。ショーペンハウアーの言葉を記憶しておこう。

―― 人間のあらゆる不幸は、ひとりではいられないことから始まる。

不道徳で愚鈍で不合理な人たちと付き合っていれば、さまざまな危険と害悪にさらされることになる。そんな人間とあえて関わる必要はない。火傷を負うだけだ。

自分の内面が温かい人は、社会から距離を置いてひとりでいることを好むものだ。他人に苦痛を与えることも、与えられることもない。 他人と交わりたいという社交の欲望が生じるのは、いまが不幸であることの裏返しに過ぎない。他人との付き合いを通じて得る価値は、幸福の本質ではない。ショーペンハウアーの言葉を記憶しておこう。―― 人間のあらゆる不幸は、ひとりではいられないことから始まる。不道徳で愚鈍で不合理な人たちと付き合っていれば、さまざまな危険と害悪にさらされることになる。そんな人間とあえて関わる必要はない。火傷を負うだけだ。自分の内面が温かい人は、社会から距離を置いてひとりでいることを好むものだ。他人に苦痛を与えることも、与えられることもない。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

「人間のあらゆる不幸は、ひとりではいられないことから始まる」――

この言葉は、孤独を恐れる現代人に、静かに刺さる。

ひとりでいられる力がないと、誰とでも付き合うことになる。

自分に合わない人間関係の中に身を置き続け、知らず知らず傷ついていく。

著者はここで、人間関係の質についても触れる。

不道徳で愚鈍で不合理な人たちとあえて関わる必要はない――火傷を負うだけだ。

これは冷淡さではなく、自分を守るための現実的な判断だ。

「内面が温かい人」ほど、ひとりを好む

著者が示す逆説は、こうだ。

自分の内面が豊かで温かい人ほど、社会から距離を置いてひとりでいることを好む。

なぜなら、自分の内側に十分なものを持っているから、他者からそれを補充する必要がない。

ひとりでいることを楽しめる人は、

他人に苦痛を与えることも、与えられることもなく過ごせる。

「孤独を楽しめる力」は、弱さではなく、内側の豊かさの表れだ。

社交を完全にやめる必要はない。

しかし、「ひとりではいられないから誰かといる」という関係の持ち方を、一度問い直すこと――

それが、この哲学の出発点だ。

今日から試すなら、誰かに連絡したくなったとき「不安を埋めたいだけかもしれない」と一度だけ立ち止まることだけでいい。