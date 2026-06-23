資さんうどんの快進撃が続いている。2024年10月にすかいらーくHDの傘下になった時点で72だった店舗数は現在100店を超える。さらに、6月18日には台湾にも出店した。拡大戦略、そして240億円を投じた買収の意図について、資さんうどんの崎田晴義社長に聞いた――。

■資さんうどん社長が語る240億円買収の真意

すかいらーくが資さんうどんを240億円で買収――。

2024年10月、業界を賑わせたこのニュース。買収当時の店舗数は72店舗、その年の売上高は160億円。これを高いととらえるか安いととらえるか。単に決算書上の数字を見ると「割高な買い物では」という見方もある。

それに対する崎田氏のアンサーは、ズバリ「安い」だ。「資さんうどんはガストに匹敵する当社の屋台骨になるポテンシャルを持つ」と話す。

その詳細の前に、すかいらーくグループ全体の業態構成から見ていこう。すかいらーくの中核となるガストは、下記図表１の「低単価」「ファミリーダイニング」の枠を担っていた。

画像提供＝すかいらーくグループ 2024年10月時情報 - 画像提供＝すかいらーくグループ

しかし、昨今の物価高をふまえ、ガストが徐々に「低価格」からやや上へとシフトしており、その空白を埋める業態が必要となった。

■かつてのガストのポジションを担える

そこで白羽の矢が立ったのが、資さんうどんだ。「かしわごぼ天うどん」は700円台で、シンプルな「かけうどん」は400円程度だ。客単価1000円以下に収めることは難しくない。店の雰囲気は一人でも家族連れも楽しめる。

「うどんだけでなくサイドメニューも豊富で、メニューは150種類以上ある。こうした点からも資さんうどんは専門店の要素を持ちながら、ファミレスの要素を持っていることも魅力でした」

かつてガストが担った「低単価」「ファミリーダイニング」のポジションを担えることが、資さんうどんを買収した決め手の一つだった。崎田氏は「自分たちでブランドをつくろうとすると、それなりの時間がかかる」とも語る。

画像提供＝すかいらーくグループ 2024年10月時情報 - 画像提供＝すかいらーくグループ

では、その資さんうどんをどう展開していくか。すかいらーくが進めているのが積極的な業態転換だ。その方針の前に、資さんうどんの陣頭指揮を担うことになった崎田氏の来歴に触れておきたい。

崎田氏は、すかいらーくグループの「ラ・オハナ」、「むさしの森珈琲」、「イタリアン リゾート ペルティカ」など、おなじみのブランドをつくりあげてきた人物だ。新業態を生み出す業態開発のスペシャリストである。

■創るではなく育てる

「これまで多くの業態をつくってきましたが、私がつくった業態で50年続いた業態はまだないです。一方で、資さんうどんは創業50年。これはすごいことですよ。私の経歴なんか足元にも及びません」

インタビュー時は終始、資さんうどんへのリスペクトがにじみ出ていた。これまで「ブランドを創る」側だった崎田氏が「ブランドを育てる」側に回る――。代表に就任し、何より大切に考えたのが、この「50年続く重み」だった。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 人気の「肉ごぼてんうどん」。資さんうどん八王子大和田店にて - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

崎田氏が打ち出した拡大戦略は、すかいらーくグループが既に持つ店舗網を最大限活用する「業態転換」が、その中心となる。

全国3000超の店舗を持つ同グループでは、どうしてもお客の競合が生まれてしまう。そこで、例えばガストを資さんうどんに業態転換する。新たな客層が生まれるだけでなく、ガスト目当てだったお客は近隣の店舗に向かう。そうすることで、グループ内の売り上げを活性化できるというわけだ。

■年20店は「できるわけがない」と言われた

すかいらーく傘下以前の資さんうどんは、多くて年間10店舗程度のペースで増店だった。それが傘下になった直後の2025年は、年20店舗の出店を行っている。倍のペースだ。

崎田氏自身、こう振り返る。

「当時の出店数で言うと、年間10店舗出すのがMAXで限界だったと思います。そんな中で私が言ったのが『お店20店舗出しますよ』。もう全員が100メートルぐらい去っていきます。『できるわけがない』っていうのが全員の大合唱でしたね」

笑いを交えながら語るが、当時の社内にとっては衝撃的な宣言だった。しかも、当時、組織は単一の文化で動いていたわけではない。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 年に20店舗の出店は「できるわけない」と言われたというが、崎田氏には策があった - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

「資さんで言うと、創業期の大西（章資）さんが熱く育てた人たちがいます。ファンドの時代（※）に入社してきた人たちがいます。すかいらーくになって入ってきた人たち。うちのように3つのチームがいるので、簡単ではないんですよね」

※註 株式会社資さんは、2015年、大西氏の社長退任にともない、福岡銀行系の「福岡キャピタルパートナーズ」が株式を取得。18年、国内独立系プライベート・エクイティ（PE）ファンドである「ユニゾン・キャピタル」が全株式を取得した後、24年にすかいらーくが完全子会社化した。

3つの異なる文化が混在する組織を束ねながら、倍のスピードで店舗を出していく――崎田氏の課題は二重に重かった。

■すかいらーくだからできる「業態転換」

鍵を握ったのは、先述した業態転換という戦略そのものだった。

ガストやバーミヤンを資さんうどんに転換するなら、店舗そのものは既にある。店長やアルバイトスタッフも、元いたメンバーに残ってもらえる。テーブルオペレーションに精通した優秀な人財が確保できるうえに、新店をゼロから立ち上げる場合の採用コストや時間も大幅に削減できる。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 資さんうどん八王子大和田店も、ガストから業態転換した店舗だ - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

これに、すかいらーくが取り入れていた動画マニュアルの導入や共通言語の統一といった組織インフラを掛け合わせることで、店舗間の品質のばらつきも抑えられる。

「これすかいらーくじゃないとできない出店かなと思います。もちろん、資さんが持つブランド力、人材、支えてくださっているお客さまあってのことではあります」

3000店超の既存店舗網を持つからこそ取れる戦略だ。自前で店舗網を構築することなく、グループ全体の収益構造そのものを組み替えていく。「そんなことができるのか」と言われた異例の出店数は、こうしてしっかりと実現したのだ。

■DXは差別化にならない

ハイペースの出店でも、崎田氏は、資さんうどんが持っているアナログな雰囲気を意図的に残している。

資さんうどんではデジタルによる自動化・省力化がなされているが、すべてがそうなっているわけではない。

筆者は、東京1号店となった両国店を訪れてみた。入店時の声かけと退店時の挨拶は人が担う一方、席への案内や注文はモニターと自動アナウンスで完結する。

興味深いのは、スタッフがうどんを運んできた際、「当店は初めてですか？」と聞いてきたことだ。彼女はセルフのかけ放題トッピングの説明をしてくれた。会計はレジでスタッフが対応だった。「ここはデジタル」「ここはアナログ」のメリハリを強く感じた。

この意図について、崎田氏は「もはやDXは差別化にならないんです」と言う。

「飲食店は食事をするだけの場所じゃない。お腹を満たすだけなら、出来合いのものを買って食べればいいだけですよね。DXは推進しつつも、入店時の一言や帰りのあいさつといった、今まで資さんうどんが大切にしてきた雰囲気は残す。今後、さらに飲食店の自動化が進んだ時にそれが大きな差別化になると考えています」

「昔、海外で完全無人のレストランに行きました。入店から注文、配膳、下膳、会計まであらゆることが自動化されて、人間との接点なく食事を完結できる。すごいけど、これはまた来たいとは思いませんでした。やっぱり、どれだけ“人”が大事か実感できた体験でした」

■北九州の潜在的な「関係人口」

資さんうどんは1976年、創業者の大西氏が知人から北九州市にあるうどん店を譲り受ける形ではじまった。以来、50年にわたり特に地元では濃密に愛されている。それだけお店が続けば、資さんうどんが記憶に刻まれている人の数も多い。

「北九州にゆかりのある人というのは、全国にかなり多いんです。地元の人に加えて、企業の本社や支社も多いので転勤で住んでいたという人や、親戚や友人がいるという人、そうした人が関東の店舗にご来店して『関東でも食べられるなんて！』とお言葉をいただいています。資さんうどんを通じて、北九州にゆかりのある人は想像以上に多いんだな、と実感しました」

北九州は、官営八幡製鐵所が創業以来、鉄鋼や化学などの重化学工業が栄えた。そこで勤務していた人や転勤していたなど、潜在的な「関係人口」が、新店の集客を口コミで支える基盤になっている。

写真＝iStock.com／taka4332 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka4332

資さんうどんが関東に新店オープンした際、派手な広告がなくとも、客が殺到したのはそうした長年のファンが動いたのも理由のひとつだろう。

■守るために、変える。変えるために、守る

資さんうどんの店舗数の拡大は、お店の味を均一化・効率化し、単に経済的な拡大をさせたいということではない。崎田氏の言葉を借りれば「本来の資さんうどんの姿に戻すための拡大」ということになる。

「今は、メディアなどに注目をいただいたことでお客さまが多く来店され『特別な資さん』になっている。私はこれを『日常の資さん』にしていきたい。現在、店舗や状況によっては並んで入店していただく状態になっている。

本来、資さんは地元では何ら特別ではないものでした。日常の中の選択肢のひとつとしてある存在だった。店舗数を増やして、より気軽に来ていただける環境をととのえなければという思いがあります。たとえ、1店舗の売り上げが今ほどでなくなっても、それは『日常の資さん』に近づいたということでしょう」

出汁は店舗で取り続ける。店内での手仕事のこだわりは変えない。おでんは湯気とともに見せる。人による接客は残す。これらすべては、「日常」を守るための非効率だ。一方で、ブランドポートフォリオの空白を埋め、カニバリを業態転換で解消し、全国に広げていく。これは「日常」を全国に届けるための変化である。

守るために、変える。変えるために、守る。崎田氏の戦略は、この二つの動きが矛盾なく同居している。

今年6月18日には台湾へ進出し、2027年以降は未出店地域となる東海や東北への出店も視野に入れ計画している。

「日常の資さん」を、北九州以外の場所にも広げていく崎田氏のミッションは続く。

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大関 まなみ（おおぜき・まなみ）

フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人

1988年栃木県生まれ。東北大学卒業後、教育系出版社や飲食業界系出版社を経て、2019年3月より飲食業界のトレンドを発信するWEBメディア「フードスタジアム」の編集長に就任。年間約300の飲食店を視察、100人の飲食店オーナーを取材する。

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（フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人 大関 まなみ）