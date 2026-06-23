「自閉スペクトラム」の子の「できた！」を大人が助けよう――子どもの潜在的なニーズを汲み取るために

自閉スペクトラムの子は、本人は頑張っているにもかかわらず、うまくいかない経験を重ねやすく、不安や戸惑いを抱えながら毎日を過ごしています。こうした子どもの不安に寄り添い、特性にあったサポートをするための書籍『自閉スペクトラムの子の育て方のコツがわかる本』より、子どもたちが少しずつ「自信」を育み、「自己決定力」や「相談力」を身に着けるためのコツを、日常生活の具体的な場面を通してご紹介します。

子どもの潜在的なニーズをくみとる

ニーズとは、子どもが必要としている手助けや環境調整のこと。ニーズを理解するためには、子どもが「こうしたい」「あれが好き」「こうしてほしい」といった心の奥で感じている気持ちや本音に目を向けることが重要です。

さらに学校に通うようになると、子どもは、親の知らないところでさまざまな経験をします。また、成長とともに本音を隠したりもします。そのため、子どもの好きなものや、どんなことがしたくて、どんなことにストレスを感じているのかが見えにくくなってしまうことが多いのです。

そのことに大人が気づかずに、「こうしなさい」とゴールを狭く設定してしまうと、次第に、子どもも大人も苦しくなってしまいます。やり方は、１つではありません。

「じゃあ、こんなふうにやってみる？」「そのやり方もいいよ」というように、大人がゴールを広く設定し、ニーズに合わせていくことが、うまくいく秘訣かもしれません。

■子どもの話に耳を傾ける

子どもの「好き」や「困りごと」をすべて把握できればよいのですが、そんなに簡単なことではありません。ただ、子どものニーズを常に意識して、子どもの話に耳を傾ける姿勢をもつことはとても大切です。

■子どもの反応や態度から、隠れたニーズを見つける

大人がよかれと思ってしたことが、子どもの望むものと違っていた、ということがよくあります。子どもの話や反応、態度から、「本音は違うのかな？」と感じたら、提案の方向性を変えてみましょう。

「できた！」が自信につながる

自閉スペクトラムの子どもは、「失敗」が続くと、うまくいくイメージがもてずに、どんどん自信が失われていきます。ですから、とくに年齢の小さなうちは、やみくもに失敗をさせず、いかに少しずつ成功を重ねるかが大切です。

■成功に導くカギは「見極め」にあり

これなら「意欲的にとりくめそう」「興味をもちそう」といった見極めをしてから、提案に進めます。成功へ導くための提案ができるかどうかは、見極めにかかっているのです。

■大人に相談して「うまくいった！」につなげたい

提案した内容に子どもが納得できていなかったら、否定するのでなく、相談へ導きましょう。子どもの意見をとり入れつつ、再提案することが成功の秘訣です。

■「子どもの視点」を忘れずに

たとえば、親の視点で「言うことをきかない」は、子どもの視点に立つと、「やりたくないのに親が強制してくる」となります。

子どもの視点に立つと、問題の本質が見えてきます。それこそ、成功体験の積み重ねを見据えた「見極め」や「提案」に欠かせないものです。

【前編はこちら】子どもの「やりたい！」で「自己決定力」を伸ばす――幼児期における自閉スペクトラムの子との関わり方