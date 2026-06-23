夏野菜をおいしく食べる！ ピーマンとトマトのシンプル夏レシピ
きょうの料理ビギナーズ7月号の特集は「シンプルだからおいしい！ 夏野菜レシピ」。
ピーマンにきゅうり、トマト、とうもろこしなどなど。
そのままかじるだけ、ゆでるだけでもおいしい夏野菜は、手をかけすぎない「引き算」レシピで味わうのがいちばんです！
本記事では、「ピーマンと豚ひき肉のオイスター炒め」と「トマトの塩昆布マリネ」の2品をご紹介。夏にうれしい手軽なレシピですよ。
ピーマンと豚ひき肉のオイスター炒め
ピーマンと豚ひき肉のオイスター炒め
オイスターソースとナムプラーのうまみをまとわせて。材料（2人分）
ピーマン … 4コ（160g）
豚ひき肉 … 100g
にんにく（つぶす） … 1かけ分
赤とうがらし（種を除いてちぎる） … 1/2 本分
A （オイスターソース … 大さじ1 ナムプラー … 大さじ1/2 しょうゆ … 小さじ1/2）
◎油／黒こしょう（粗びき）
［1人分170kcal 調理時間10分］
1 ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を除き、縦に3等分に切る。
2 フライパンに油小さじ2、にんにくを入れて弱火にかける。香りがたったら中火にし、ひき肉を加えて時々混ぜながら炒める。
3 ひき肉の色が完全に変わったら赤とうがらし、ピーマンを加えて１分30秒間ほど炒める。Ａを加えて強火にし、30秒間ほど汁けをとばすように炒め合わせ、黒こしょう少々をふる。教えてくれた人
沼口ゆき(ぬまぐち・ゆき)
フランス、台湾で料理を学ぶ。都内にて料理教室を主宰。旬の食材をたっぷり取り入れた、体にやさしくシンプルなレシピを提案している。
トマトの塩昆布マリネ
トマトの塩昆布マリネ
たまねぎの香りと辛みがアクセント。材料（2人分）
トマト … 2コ（300g）
たまねぎ（みじん切り） … 1/8コ分（25g）
A （塩昆布（細切りのもの） … 大さじ1（5g） オリーブ油 … 小さじ2 酢 … 小さじ1 塩 … 1つまみ）
［1人分80kcal 調理時間5分］
1 トマトはヘタを取り、熱湯にサッとくぐらせて冷水にとり、皮をむく（湯むき）。水けをきって一口大に切る。
2 トマトとたまねぎをボウルに入れ、Aを加えてサッとあえる。教えてくれた人
髙山かづえ(たかやま・かづえ）
料理研究家。丁寧な試作と考察に裏打ちされた、つくりやすい家庭料理が人気。ソムリエの資格も持ち、お酒に合うおつまみも得意。
NHK『きょうの料理ビギナーズ』2026年7月号より
撮影・木村 拓（東京料理写真）／スタイリング・久保田朋子／取材＆文・松家寛子
テキスト企画は「みりんで夏のさっぱりおかず」。やさしい甘みと奥行きのあるうまみが特徴の「みりん」を使った夏の和食レシピを、吉田愛さんに教わります。
香ばし豚となすの甘酢あえ／鶏肉とピーマンの梅みそ炒め