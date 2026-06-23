夏野菜をおいしく食べる！　ピーマンとトマトのシンプル夏レシピ

きょうの料理ビギナーズ7月号の特集は「シンプルだからおいしい！ 夏野菜レシピ」。

ピーマンにきゅうり、トマト、とうもろこしなどなど。

そのままかじるだけ、ゆでるだけでもおいしい夏野菜は、手をかけすぎない「引き算」レシピで味わうのがいちばんです！



本記事では、「ピーマンと豚ひき肉のオイスター炒め」と「トマトの塩昆布マリネ」の2品をご紹介。夏にうれしい手軽なレシピですよ。

ピーマンと豚ひき肉のオイスター炒め

ピーマンと豚ひき肉のオイスター炒め

オイスターソースとナムプラーのうまみをまとわせて。

材料（2人分）

ピーマン … 4コ（160g）

豚ひき肉 … 100g

にんにく（つぶす） … 1かけ分

赤とうがらし（種を除いてちぎる） … 1/2 本分

A （オイスターソース … 大さじ1 ナムプラー … 大さじ1/2 しょうゆ … 小さじ1/2）

◎油／黒こしょう（粗びき）



［1人分170kcal 調理時間10分］

1 ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を除き、縦に3等分に切る。

2 フライパンに油小さじ2、にんにくを入れて弱火にかける。香りがたったら中火にし、ひき肉を加えて時々混ぜながら炒める。

3 ひき肉の色が完全に変わったら赤とうがらし、ピーマンを加えて１分30秒間ほど炒める。Ａを加えて強火にし、30秒間ほど汁けをとばすように炒め合わせ、黒こしょう少々をふる。

教えてくれた人

沼口ゆき(ぬまぐち・ゆき)

フランス、台湾で料理を学ぶ。都内にて料理教室を主宰。旬の食材をたっぷり取り入れた、体にやさしくシンプルなレシピを提案している。

トマトの塩昆布マリネ

トマトの塩昆布マリネ

たまねぎの香りと辛みがアクセント。

材料（2人分）

トマト … 2コ（300g）

たまねぎ（みじん切り） … 1/8コ分（25g）

A （塩昆布（細切りのもの） … 大さじ1（5g） オリーブ油 … 小さじ2 酢 … 小さじ1 塩 … 1つまみ）



［1人分80kcal 調理時間5分］

1 トマトはヘタを取り、熱湯にサッとくぐらせて冷水にとり、皮をむく（湯むき）。水けをきって一口大に切る。

2 トマトとたまねぎをボウルに入れ、Aを加えてサッとあえる。

教えてくれた人

髙山かづえ(たかやま・かづえ）

料理研究家。丁寧な試作と考察に裏打ちされた、つくりやすい家庭料理が人気。ソムリエの資格も持ち、お酒に合うおつまみも得意。

NHK『きょうの料理ビギナーズ』2026年7月号より

撮影・木村 拓（東京料理写真）／スタイリング・久保田朋子／取材＆文・松家寛子

テキスト企画は「みりんで夏のさっぱりおかず」。やさしい甘みと奥行きのあるうまみが特徴の「みりん」を使った夏の和食レシピを、吉田愛さんに教わります。

香ばし豚となすの甘酢あえ／鶏肉とピーマンの梅みそ炒め