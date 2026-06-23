すかいらーくが買収した北九州発のうどんチェーン「資さんうどん」が好調だ。全国100店舗を超えても、各店舗で出汁をとり続けている。巨大外食企業の傘下に入っても、なぜここまで“非効率”にこだわるのか。ライターの大関まなみさんが、資さんうどんの崎田晴義社長に聞いた――。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 資さんうどんの崎田晴義社長 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■店舗で出汁をとることは変えない

資さんうどんの味が変わってしまうのか――。

2024年10月、すかいらーくHDは北九州発のうどんチェーン、資さんうどんを展開する株式会社資さんを買収し、完全子会社化した。その際、心配したファンも多いのではないだろうか。大企業の傘下になって味はどうなるのか、利益優先の効率化に走るのでは、と。

しかし、現在、資さんうどんの各店舗では店ごとに出汁をとり、創業時の精神を守っている。すかいらーく傘下になり、全国100店舗を超える一大チェーンになっても、店舗によっては1日20回以上出汁をとっているのは驚くべきことである。

資さんうどんの代表に着任後、崎田晴義氏は多くの選択を求められた。

「多くのファンの方々から、期待と不安のお声をいただきました。中には、資さんうどんでも人間のスタッフが消え、配膳ロボットが走り回るんじゃないか、という声もありましたね」と崎田氏は話す。

「均一化、効率化を考えればセントラルキッチンでの一括生産がいいに決まっている。でも、店舗で出汁をとることは変えません」

崎田氏にとって、とくに出汁は譲れないポイントだったという。なぜ、非効率ともいえる道を選んだのか。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 資さんうどん 八王子大和田店 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■資さんうどんの本質とは

すかいらーくグループでは全国10カ所にセントラルキッチンを擁し、ガストをはじめとした多くの業態の一括生産を行っている。やろうと思えば資さんうどんでもこのセントラルキッチンを活用し、うどんの出汁の一括生産は可能だった。

それでも、崎田氏は効率化ではなく、これまでと変わらず「店舗ごとに出汁をとる」ことを選んだ背景には、50年続いてきた資さんうどんの本質はどこにあるか、という問いがある。

「手作りの出汁っておいしいんですよ。出汁の風味がグッときて。おいしいものの究極って、やっぱり店でとった出汁だと思います」

本質は「出汁のうまさ」にある。崎田氏はそう確信し、すかいらーくにおいても資さんうどんが創業時から大切にしてきたものを続けることを決めた。

そこで課題になるのが品質だ。これだけの店舗数がある中で、すべてを全く同じにするのは難しい。

「店舗によって水も違いますし、スタッフの習熟度でも変化する。出汁をとってからの時間経過によっても味は変わってきます」

崎田氏の考え方としては、多少のブレは出てしまう。だが、その幅をいかに小さくするか、ということに焦点を置いた。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 「資さんうどん」で人気という“肉ごぼ天うどん” - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■数値だけではなく､最後は社員の評価

「すかいらーくは数値化の企業です。水質から気温、湿度といった店舗の環境から出汁の塩分濃度まであらゆる数値を把握し、品質をコントロールする。だからといって資さんうどんの出汁は『数値が適正範囲内だったらOK』にはしていないです。やっぱり最終的に人が食べたときの感覚が大事になります。熟練の社員の舌による評価を必ず加味し、絶えずお客様に納得いただけるものを目指しています」

もちろんうどんで大事なのは出汁だけでない。麺についても試行錯誤を重ねている。

資さんうどんの麺は、いわゆるコシとは違う。やわらかさとしなやかさを併せ持った独自の食感だ。これも資さんうどんが大切に守ってきた点だ。

全国で資さんうどんが展開していく中で、筆者が疑問に思ったのが、このちょっと柔い麺は全国に通用するのかということだ。かつての讃岐うどんブームにより「うどんのおいしさ＝コシ」というイメージを持っている人も多い。資さんうどんの麺は、それとはまた異なる独自の食感だ。

その疑問に崎田氏は「うどんのコシっていつからですか？ ある時からですよね」と逆説的に問いかける。

■おでん鍋はあえてフルオープンに

「資さんうどんは、シニアの利用比率も高いんです。福岡うどんみたいにド真ん中のやわやわでもなく、讃岐うどんのコシでもなく、この真ん中にいることが大きいと思います。だから、老若男女問わずさまざまなお客様に来ていただけている。実際に関西でもこの出汁とうどんで受け入れられていることも、全国展開への自信になっています」

資さんうどんの特徴の一つに、うどん専門店でありながら、丼ものや、天ぷら、おでんなどサイドメニューの豊富さがあげられる。これらのメニューも店内で調理している。

崎田氏が代表に就任して間もなく、ある店舗のおでん場を「フルオープン」に戻させたエピソードがある。

「北九州にある昔ながらの資さんの店舗に行くとキッチンが丸見え。そのそばにあるおでん鍋からは湯気が出ていて、なんともおいしそうなシズル感があった。これが、近年の新店舗では隠れるような設計になっていた。私は、なぜ一番大事なところを隠しちゃったのかなと思い、おでんはオープンに戻したのです」

撮影＝プレジデントオンライン編集部 店内にある「おでん」コーナー。資さんうどんでは、うどんが出来るまでの間、おでんをつまむのが定番だ。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

湯気、調理の音、揚げたての香り――。崎田氏が店内調理にこだわるのは、味そのものだけでなく、そこに付随する五感の体験こそが外食の本質だと考えているからだ。

「食事って食べるだけじゃないんですよね。お腹を満たすだけだったら別の方法もあるわけです。でもレストランってそうじゃない」

■「絶対に成功しない」という考え方

疑問なのは、崎田氏はなぜここまで「非効率」ともいえる道を貫くのか。それを解き明かすために、少し長くなってしまうが、崎田氏の来歴を振り返りたい。

崎田氏はさまざまな外食チェーンに携わったのち、2009年、すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツへ。複数のグループ会社の役員や代表として多くの業態を手掛けてきた。例えばや「ラ・オハナ」、「むさしの森珈琲」、「イタリアン リゾート ペルティカ」などがそうだ。

興味深いのは、崎田氏は新業態をつくる際に「絶対に成功しない」と念頭に置くという点だ。

「自店のチェックや視察に行ったお店では、席に座って床、壁、天井、触れるものはすべて触って、座った景色を頭に残す。窓からのぞく外の景色、他のお客さまの会話内容、些細なことも情報として叩き込み、ターゲットが誰なのか、どういう利用シーンなのか、あらゆる角度から考えます。

その時、必ず『絶対に成功しない』と思い込みます。だから徹底的に調べて考える。業態ができるまで1年以上、ずっと考え続けることもある。自分の中のクエスチョンが解消されるまではオープンしません」

撮影＝プレジデントオンライン編集部 崎田氏の戦略の根底には、創業者の大西さんへの敬意がある - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

「消費者目線」で店づくりを行い、そしてトップでありながら「現場目線」を持つからこそ、数々の新業態をヒットさせてきたのだろう。だが、これまで述べてきたように資さんうどんでは、これまでのやり方とは違うアプローチをとった。根底にあるのは創業者への敬意だ。

■特別な資さんではなく、日常の資さんに

「資さんに関しては、もう僕の過去の経歴なんか足元に及ばないぐらいのすごさなんですよ。50年続く重み、これが何より。私がつくった業態で50年続くものはまだない。とてつもないリスペクトがあります。

創業者の大西章資さんが大切にしたこと、歴史の積み重ね。これを大事にしながら資さんうどんを展開したい」

崎田氏は、資さんうどんに「家の食卓のすぐ隣にある、もう一つの食卓」という大きな価値を見た。彼が守ろうとしているのは、その「日常」である。

だからこそ、出汁のおいしさを最優先事項にできるし、おでん場がもたらす臨場感にもこだわる。資さんうどんで貫かれている非効率は、すべて意図された選択である。

「特別な資さんなんか僕はいらなくて、もうどんどん『日常』になってほしい」（崎田氏）

味を変えれば、効率化すれば、資さんうどんはガストのような「便利な店」になれたかもしれない。だが、それは資さんうどんとは違う。50年かけて北九州で育った「日常の店」を、日常のまま全国に届ける――崎田氏のミッションはそこにある。

チェーンなのに非効率。巨大外食企業すかいらーくの中でも、資さんうどんは異質な存在と言えるだろう。崎田氏は、「現場目線」を生かし、「日常」という新たな価値の創出を目指している。後編では、すかいらーくが240億円を投じた買収の戦略的意図に迫る。

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大関 まなみ（おおぜき・まなみ）

フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人

1988年栃木県生まれ。東北大学卒業後、教育系出版社や飲食業界系出版社を経て、2019年3月より飲食業界のトレンドを発信するWEBメディア「フードスタジアム」の編集長に就任。年間約300の飲食店を視察、100人の飲食店オーナーを取材する。

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（フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人 大関 まなみ）