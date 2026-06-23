菊池タクトコーチ推奨…打力向上に直結する「後ろ足回転押し込み」

強い打球を飛ばすには、下半身の力をバットに伝える必要がある。スイングスピードが上がれば打球速度が上がり、長打も可能になる。米国でコーチングを学び、現在は野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんは、効果的なドリルとして「後ろ足回転押し込み」を紹介。やや難易度は高いが、「頑張ってやってみてください」と語る。

手打ちを予防し、下半身主導のスイングを習得するには軸足の回転が重要と菊池さんは説明する。このドリルは回転だけでなく、地面を蹴る動作を加えて出力を一層高めるのが目的。腕で操作することなく、バットを前に出す力を養えるという。

やり方は、バットを極端に短く持ち、スタンスを広めにとって打撃姿勢を取る。次に軸足（右打者なら右足）の内側に、紐のようなものを置く。この状態でティー台に置かれた球をステップせずに打つ。ポイントは軸足を投手方向に回すと同時に、紐に触れないように蹴って一瞬浮かせること。打ち終えた時、軸足が紐の前（投手寄り）にあり、つま先と膝が投手方向に向くようにする。

軸足を蹴った勢いで、前足（右打者なら左足）が投手方向に流れないように注意する。「前足を固定させ、後ろ足（軸足）を回転させます」。バットは振り切らず、インパクトで止めるイメージ。上体の前傾、バットのグリップが先端よりも下にある状態をキープする。

避けたいのは軸足の回転が不十分な状態で、上半身を回転させること。バットが体から離れてしまう。軸足の回転を意識しすぎて飛び過ぎるのもNGだ。胸が起きてスイング軌道の乱れに繋がる。

「難しいドリルですが、時間をかけてゆっくり。数をこなすだけでなくチェックポイントを決めて反復すると、動きがスムーズになります」と菊池さん。10球2セットを目安に行うことで軸足の強い回転と蹴りが身に付き、打球速度が上がっていくはずだ。（First-Pitch編集部）