じつは焦っているのは若者ではない…「若者劣化論」を語るエリートがじつは認めたくない「文化的特権」の終焉

近年、「若者の活字離れ」や「読書離れ」が盛んに語られている。しかし、実際の統計を見れば、子どもの読書量はむしろ増加傾向にあり、若者全体が本を読めなくなったと断定できるには根拠が乏しい。そもそも現代の若者は、SNSやニュースサイト、ウェブ小説などを通じて、人類史上かつてないほど大量のテキストに触れている。では、なぜ「活字離れ＝若者劣化論」は繰り返し語られるのだろうか。

前編記事に引きつづき、本稿でも、歴史上何度も繰り返されてきた新メディアへの不安や、「読書＝教養」という価値観を支える文化資本の視点を批評家の真鍋厚氏が読み解く。

【前編】→じつは「見下したい」だけ…？Z世代の「活字離れ論」を語る人たちが気づいていない「不都合な真実」

「文化エリート」たちが遅れているもの

経済学的な視点から見れば、「若者劣化論」は出版業界の構造的欠陥から目を背けるためのスケープゴート（いけにえ）として機能しているところがあります。これが2つ目の「出版不況の犯人探し」です。

日本の出版市場は1996年（約2.6兆円）をピークに縮小を続けていますが、その主因は「若者のマインド」ではなく、市場の構造変化にあります。かつて出版界の利益を支えていた雑誌（情報誌・漫画誌など）がインターネットやSNSに代替されてしまったこと。再販制度や委託販売制度という、昭和期に最適化された物流・返品構造のツケが回ってきたこと。可処分時間の奪い合いにおいて、他の娯楽コンテンツとの競合が激しくなったことなどです。

出版業界やメディアは、「自分たちのビジネスモデルの不備」や「時代の変化への適応不足」を認めるよりも、「若者が本を読まなくなったから売れないのだ」と消費者のせいにするほうが、精神的にも経営的にも楽なのです。

最後の3つ目が「モラル・パニック（特定の集団や行動が、社会秩序に対する脅威・悪として捉える）型ビジネス」です。

メディア論や経済的インセンティブの視点から注目されるのは、「若者の劣化を嘆く本は、中高年層のフックになって売れる」という市場の論理です。「最近の若者はダメだ」という言説は、書籍の主な購買層である中高年層の自己肯定感を満たすのにうってつけのエンターテインメントになりつつあるのです。

中高年が感じる「ジェネレーションギャップに対する不安」や「若者理解のニーズ」、そして「自尊心を保ちたい心理」が巧みにビジネスとしてマネタイズされている構造が透けて見えます。とりわけ新書をはじめとした書籍では、彼らに向けて「今の若者の劣化ぶり」を分析してみせ、「自分たちの世代の優越性」を刺激するような「危機感ビジネス」と化している面が否めません。

ブルデューが看破した通り、「人は文化のゲーム〔遊戯、賭け〕の外に出ることはできない」（前掲書）からこそ、自分たちこそが「正統的文化」の継承者であると考える人々による闘争が生じるのです。「大衆（あるいは若者）よりも、自分たちは知的に優れている」という社会的な影響力の保持です。

読書を通じて自己のスキルを磨き、それを社会的地位や「教養」という名の武器（文化資本！）にしてきた人々であればなおさらでしょう。近年、入門書やビジネス書のタイトルで流行っている『教養としての〜』は、永嶺が『読書国民の誕生』で述べたような「模範的な国民モデル」の名残りといえそうです。

そして、今起きている「AI要約」や「タイパ・コンテンツ」による「文化資本」のスキップは、既存の文化エリートたちにとって、まさに自分たちの存在基盤を根底から覆す「終わりの始まり」そのものなのです。

この変化は、旧来の知識人から見れば、まさに「野蛮人（テクノロジーを使いこなす若者）によって、自分たちの聖域（正統的文化）がハッキングされ、駆逐されていくプロセス」に他なりません。だからこそ彼らは、自らのポジションを死守するための最後の抵抗として、「若者の劣化」「AIに頼ると頭が悪くなる」という呪詛（モラル・パニック）を撒き散らさざるを得ないのです。

この場合の問題の本質は、「若者が本を読めなくてバカになっていること」ではありません。「自分たちが自己研鑽の末に得た『正統的文化』の価値が暴落し、『教養』をスキップした若者たちが、自分たちと同じ（あるいはそれ以上の）情報処理効率を手に入れていること」に対する、アイデンティティの動揺があります。

若者たち（または自分たちより下の世代の人々）は別に「破壊してやろう」などと思ってはいません。ただ、目の前にある最先端の便利な道具を駆使して、効率的に世界や社会を理解しようとしているだけです。それは客観的に見れば、合理的な生存戦略に過ぎません。

かつては文字が「新メディア」だった

そもそも、ビッグ・ヒストリーの文脈を踏まえると、「劣化論」としてのメディア批判の最初の矢面に立ったのは、何を隠そう「文字」でした。それまでは口承文化（口承文芸）が主流であったからです。例えば、古代ギリシャの口承文化は、文字が普及する前に「声」と「記憶」によって神話や英雄譚を伝えるシステムでした。

口承文化の起源は明確ではありませんが、少なくとも後期旧石器時代（約4万〜3万年前）と推測されています。文字の出現は紀元前3000年頃とされ、社会に広く普及するようになるのはずっと後になってからのことです。つまり、人類の歴史において、コミュニケーションの大部分は「文字」を使わない口承文化だったのです。神話や昔話から社会の規範に至るまで、共同体の絆を深めながら世代を越えて受け継がれました。

「人々がこの文字というものを学ぶと、記憶力の訓練がなおざりにされるため、その人たちの魂の中には、忘れっぽい性質が植えつけられることだろうから。それはほかでもない、彼らは、書いたものを信頼して、ものを思い出すのに、自分以外のものに彫りつけられたしるしによって外から思い出すようになり、自分で自分の力によって内から思い出すことをしないようになるからである」（プラトン『パイドロス』藤沢令夫訳、岩波文庫）

このソクラテスが話したとされるエジプトの神々に関するエピソードは、「文字」＝テキストコンテンツ自体が「人を劣化させる」可能性について言及したものです。

新・旧メディアの対立構造に置き換えると、口承文化が旧メディア、文字文化は新メディアに相当するものであったと捉えることができます。人類史から見て、人々が普通に文字を読む（読める）ようになったのは、ごくごく最近のことなのです。

現代の若者は決して「本を読めなくなった」のではなく、他の人々と同様に「テキストコンテンツの読み方、情報の選び方、そして体験の共有方法を変えた」だけなのです。むしろ、長文のウェブ小説をスマホで何万字も一気に消費する彼らの集中力は、侮れないものがあります。

大きく変わりつつあるのは、「若者の能力」ではなく、「情報環境とメディアの生態系」です。この構造変化を捉えきれず、自らのノスタルジーと不満を「若者の劣化」という安易な言葉で片付ける言説こそ、知的怠慢であり、劣化と言わざるを得ません。

しかし、永嶺が前掲書で論じた官製運動によって形成された、近代的読書を「正統的文化」と信じてやまない「中産知識人読者層」の末裔に当たる人々の一部は、自らの文化の正統性を守るため「文化マウント」志向（テキストコンテンツにおける本>雑誌>ウェブ記事>ブログ>SNS・掲示板といったような階層・序列が分かりやすい）を強めて、態度を硬化させていくことでしょう。SNSでたまに見かける「オーディブルを読書と認めない」という投稿が典型です。

このような振る舞いは、盲目の吟遊詩人ホメロス作とされる叙事詩『イーリアス』や『オデュッセイア』が、長期にわたり口承によって伝えられていたという、人類史の“常識”を知らない――国民国家以後の価値観を絶対化した――近代病の一種といえます。

わたしたちの文化は、もっと柔軟で、もっと深く、広大なものなのです。

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