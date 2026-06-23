三菱重工が「戦争の市場」を席巻…！日英伊が共同開発する戦闘機「F3」が「ひとり勝ち」するワケ

日本の「F3」のひとり勝ち

欧州が長年追い求めてきた「戦略的自立」という壮大な夢が、無残にも砕け散った。

6月10日、欧州の安全保障を根底から揺るがす重大な決定が下された。フランス、ドイツ、スペインの3ヵ国が進めてきた次世代戦闘機開発計画「将来戦闘航空システム（FCAS）」の中核をなす、第6世代戦闘機の開発中止が正式に発表されたのだ。

その一方で、世界の防衛関係者の視線は、極東のアジアと欧州を結ぶ、もう一つの巨大プロジェクトに完全に移行している。日本、イギリス、イタリアの3ヵ国が推進する次期戦闘機開発計画「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」、すなわち日本における「F3」開発計画である。

高市早苗総理大臣は15日、G7サミットに先立つ英伊歴訪を終え、日英伊の首脳間でGCAPの強力な推進と結束を改めて確認した。

欧州のライバル計画が自滅したことで、西側世界における第6世代戦闘機開発は、事実上、日本の「F3」のひとり勝ちという新たな局面へ突入した。なぜ独仏は決裂し、日英伊は結束できたのか。その内幕と、今後の国際政治の力学を読み解く。

ダッソーとエアバスの醜き暗闘――崩壊した「欧州の夢」

FCASが頓挫した最大の原因は、崇高な理念とは裏腹な、防衛産業界の露骨な「エゴの衝突」である。

フランス側を代表するダッソー・アビアシオンと、ドイツ・スペイン側に立つ欧州防衛大手エアバス・ディフェンス＆スペース。この両者の対立は、計画の初期段階からくすぶり続けていた。名機「ラファール」を単独で開発したという、絶対的なプライドを持つダッソーは「戦闘機開発は単一企業が主導しなければ成功しない」と豪語し、機体設計やステルス技術などの主要部分において約80％という圧倒的な権限を要求した。

対するエアバス側は「共同開発である以上、技術へのアクセスや権限は対等であるべきだ」と猛反発。こうした中で、ダッソーのエリック・トラピエCEOは、自社の高度な設計技術がドイツ側に流出することを恐れ、一時は計画からの離脱と単独での開発の可能性を公言して、ドイツ側を恫喝する事態にまで発展していた。

さらに、この企業間の暗闘の背後には、国家間の「軍事的ニーズの根本的なズレ」という埋めがたい溝があった。

核保有国であるフランスは、FCASに対して「空中発射型核ミサイルの運用能力」と「次世代空母での発着艦能力」という、自国の主権に基づく独自戦略の要件を強硬に求めた。一方、ドイツは「欧州本土の防衛」と「NATOの枠組みにおける全体最適」を重視。ドイツはすでに米ロッキード・マーティン製のF35Aの導入を決めており、メルツ首相は今年2月に「ドイツ連邦軍は核兵器搭載機を必要としない」と言い放っていた。

互いの企業が主導権を奪い合い、国家トップが相容れない運用思想を一つの機体に詰め込もうとする。総額1000億ユーロ（約18兆5000億円）とも言われたこの巨大プロジェクトは、6月5日にメルツ首相がマクロン大統領に計画の終了を通告したことで、ついに空中分解を迎えたのである。

際立つ日本の「官民一体」と、英伊との絶妙な協調

独仏の醜い泥沼劇を横目に、日本の「F3」開発（GCAP）体制は、スムーズに進展している。

GCAPにおいて実務を担うのは、三菱重工業、イギリスのBAEシステムズ、イタリアのレオナルドという各国のナショナル・チャンピオン企業が共同で立ち上げた合弁会社「エッジウィング」だ。ダッソーとエアバスがIP（知的財産権）と主導権を巡って殴り合っていたのに対し、エッジウィング陣営は、三菱重工の機体統合能力とステルス技術、BAEのシステム構築力、レオナルドの電子戦技術など、互いの強みをリスペクトし、合理的な役割分担を構築している。

日本の防衛省と産業界が一体となり、英伊の政府・企業と緊密に連携するこの「和の精神」を重んじたアプローチが、計画を前進させる最大の原動力となっているのだ。

もっとも、GCAPの道のりも決して無風ではない。最大の懸念材料は、イギリスの「財政難」だ。

開発を管理する3ヵ国の政府間機関「GIGO（ジャイゴ）」とエッジウィング社は、今年4月に初の国際契約を結んだ。ただ、英国防省が長期的な予算を確保できず、わずか3ヵ月の短期契約にとどまっていた。さらに今月11日には、スターマー政権の国防費増額に対する無理解を不服として、GCAP推進のキーマンであったヒーリー国防相が電撃辞任するという激震が走った。

「このままでは『F3』の配備が遅れる」

こう強い危機感を抱いた高市総理は、G7サミット直前の過密日程を縫って、直接ロンドンへ乗り込んだ。

6月14日に行われた日英首脳会談で、高市総理はスターマー首相に対し、官民の長期契約に向けた資金拠出を強力に働きかけた。結果として、スターマー首相から「計画への深いコミットメント」という言質を引き出し、13日にイギリス政府が発表していた通り、6月末までに本格的な設計段階へ移行するための長期契約に署名する確約を得た。さらに、防衛装備庁と英国防省の次官級による「防衛能力産業協議会」の新設でも合意。翌15日には、ローマでイタリアのメローニ首相とも会談し、日英伊の「結束」を見事に再構築してみせたのである。

ドイツの合流か、カナダの参画か

FCASの機体開発が消滅した今（ドローンや戦闘クラウドなどのシステム開発は継続される）、GCAPは「西側諸国において実現可能性が最も高い、唯一の第6世代戦闘機計画」となった。この事実がもたらす、地政学的な「引力」は凄まじい。

現在、日本政府は、7月後半にイギリスで開催予定の日英伊防衛相会談に向け、カナダを「オブザーバー」として迎える枠組み作りを急ピッチで調整している。カナダ以外にも、スウェーデンやポーランド、さらには、サウジアラビアやオーストラリアなど、米国製兵器への過度な依存を警戒する国々が次々とGCAPに熱い視線を送っている。

そして、最大の焦点は、航空機大国フランスとの連携を断念したドイツが、GCAPへの合流や将来的な購入に動く可能性があるかどうかだ。

一方で、日本にとって参加国の無秩序な拡大は「諸刃の剣」でもある。日本は、2035年から順次退役が始まる航空自衛隊のF2戦闘機の後継として、「F3」を2035年には配備しなければならない。2040年代前半までユーロファイターを使える英伊やドイツとは、時間的な切迫感が違うのだ。開発主体の増加による「船頭多くして船山にのぼる」事態だけは、避けなければならない。日本がカナダを「開発には関与しないオブザーバー（将来の顧客）」にとどめようとしているのは、極めて冷徹で正しいスケジュール管理の表れだ。

トランプ・リスクと「戦わずして勝つ」ための抑止力

高市総理が強烈なリーダーシップを発揮し、英伊との連携、さらには同志国との多層的なネットワーク構築を急ぐ背景には、米国第一主義を掲げるトランプ大統領の存在と、覇権主義を隠さない中国の暗躍がある。

トランプ大統領の外交スタンスは予測不可能で、今年5月に北京で会談した習近平国家主席と、年内にあと3回の首脳会談を予定している。多国間協調を軽視し、自国の利益のみを追求するアメリカに安全保障の全てを依存することは、あまりにもリスクが高すぎる。

だからこそ、F3（GCAP）の成功は、日本の国家の存亡をかけた急務といえるのだ。次世代戦闘機と無人僚機、そして高度なAIネットワークを統合した圧倒的な防空システムは、他国を攻撃し、紛争をあおるためのものではない。

その本質は、孫子の兵法が説く「百戦百勝は善の善なる者に非ず、戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり」という哲学の具現化である。

日本が英伊をはじめとした同志国と連携し、中国やロシアの軍事力を凌駕する最先端の第6世代機を配備すること。それ自体が、相手に「日本を攻撃すれば、ただでは済まない」という強烈なメッセージを与え、紛争の発生を未然に封じ込める「最強の抑止力」となる。

崩壊した欧州の夢を尻目に、日本の技術と外交力が牽引する「F3」開発は、いよいよ本格的な設計フェーズへと突入する。2035年、「戦わずして勝つ」ための「最強の抑止力」が日本の空を舞うその日まで、私たちはこの計画の行方を注視していかなければならない。

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