【難解略語】「ACアダプター」が何の略か分かりますか？　デジタル時代に欠かせないアレ…

突然ですが、「ACアダプター」が何の略か知っていますか？

みなさんも日々使っている…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Alternating Current（交流）アダプター」でした！

「ACアダプター」の正式名称は「Alternating Current(交流)アダプター」です。

ACアダプターとは、家庭用のコンセントから得られる交流電源を、パソコンやゲーム機、スマートフォンの充電器などの電子機器が必要とする直流電源に変換する装置のことです。日本の家庭用コンセントは100ボルトの交流電流ですが、多くの電子機器の内部回路は数ボルトから十数ボルト程度の直流電流で動作するため、間に電圧の変換と交流から直流への変換を行う装置が必要になります。その役割を担うのがACアダプターです。

見た目は黒い箱状のものが電源コードの途中に付いているタイプや、コンセントに直接差し込むタイプなどさまざまですが、いずれも内部にはトランスや整流回路が組み込まれています。機器ごとに対応する電圧や電流、プラグの形状が異なるため、別の機器のACアダプターを流用すると故障の原因になることもあり、注意が必要です。普段何気なく使っている充電器の多くが、実はこのACアダプターの一種なんですよ！

次回の難解略語もお楽しみに！

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