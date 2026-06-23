明治から続く裁判官と検察官の「知られざる格差」…なぜ弁護士はいつも後回しにされるのか

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈日本の現行刑訴法が抱える「最大の問題点」…検察が都合のよいものだけを出す裁判の理不尽〉に引き続き、明治時代から続く裁判官と検察官の特異な関係性などについて詳しく見ていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

人事面で検察官が裁判官の上位に立った司法省

裁判官の多くは、弁護士よりも検察官に親近感をもち、検察官との摩擦を避けているように見えます。それは、明治から戦前まで裁判官と検察官の間に人事面での地位格差があったからかもしれません。

明治から戦前まで司法省は、裁判官の人事も裁判所の予算も握り、司法大臣が裁判事務に関する規則を制定ないし認可する権限を持っていました。司法官試験合格者のうち優秀な人材の多くを検事に採用し、判事も出世コースに乗せたい人を司法省の要職に登用しました。組織としての検事局は裁判所に「附置」されていましたが、人事面でいえば、司法官のなかで検察官、とりわけ司法省の中枢にいる検事が裁判官より上位にいたわけです。

司法官になるには、まず司法官試補(事務見習い)として裁判所へ行ったり、検事局へ行ったりして仕事をしました。今の司法研修所でやっている実務修習のようなものです。

その見習い時代を経験した人によれば、裁判所へ行くとお茶しか出てこないのに、検事局へ行くと、検事正や幹部の検事が「よく来た」と言って、お茶ではなくビールを出してくれたそうです。人事も予算も司法省が握っているなか、同じ司法官であっても上位にいたのは裁判官ではなく検察官だったという実態を伝えるこぼれ話です。

当時の若い裁判官には、「検察官のほうが上」という意識が刷り込まれたことでしょう。その人たちが裁判所の上のポジションについた頃、新憲法が施行されて現行刑訴法ができました。その運用が出だしで躓いたのは、「検察官の望むとおりに運用するほうがよろしい」という意識が裁判官のなかにあったためではないかと思います。

もちろん今は、検察官に劣等感を持っている裁判官は皆無でしょう。むしろ、「同じ国家公務員同士だから信じたい」という気持ちがどこかにあるように思います。

弁護士制度を二の次にしてきた日本

日本の近代司法制度は、創成の時から裁判所と司法省が一体でした。裁判官と検察官は同じ司法省の役人であり、裁判所の予審判事が、公判前に検事側の証拠や主張を見聞きし、検討していました。法廷内での着席位置も今とは違い、裁判官と検事が法壇に並んで座り、一段下にいる被告人と弁護人を見下ろす感じでした。こうした裁判シーンをテレビドラマで見かけた方もいるでしょう。愛知県犬山市の博物館明治村では、明治前期の地裁の建物の中で人形を使って再現されています。

他方で、弁護士は同じ法実務家であるにもかかわらず、明治時代から戦後の新憲法の施行まで、裁判官や検事との「区別と地位格差」がありました。

たとえば、法制上、弁護士が登場したのは、明治憲法が発布された翌年の明治23(1890)年ですが、それまで「代言人」と呼ばれていた弁護士制度を規定する「弁護士法」が制定されたのは、それから3年後です。行政裁判・裁判所構成・刑事訴訟・民事訴訟の各法律は、憲法施行前に公布されたのに、弁護士法だけは後回しにされたのです。不平等条約解消のためには西欧に倣った法制度、裁判所と裁判官・検察官が必要で、とにかくそのための形だけ整っていればいい、というのが明治政府の考えだったため、弁護士制度など後回しでよかったわけです。

驚くべきことに、同じことは半世紀後にも繰り返されました。

裁判所法や検察庁法は新憲法と同じ昭和22(1947)年5月3日に施行されたのに、現行の弁護士法が成立したのは、それから2年以上あとの昭和24(1949)年6月。弁護士制度だけが、またしても置き去りにされたのです。

弁護士を司法官・司法大臣の監督下に置き、さらに司法官を司法省が統制する明治時代の構造は、新憲法によって司法関係法令がすっかり改まるまで続きました。

明治時代からの「在朝(司法官たる裁判官と検察官)、在野(民間の弁護士)」という区別、「官」を「民」の上に置くという考え方は、いまだに司法の世界に存在しているように思えます。安岡崇志さんは著書『日本弁護士総史』で、欧米諸国には見られないこうした「特異性・歪み」が「裁判官と検察官の親近性」の淵源であると指摘しています。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」