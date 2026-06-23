「高市総理の次」を狙う茂木外相が優しすぎて逆に怖い…！脱・キレキャラの腹の内

かつて外務省は茂木氏の『トリセツ』を用意

G7サミット出席のため高市早苗首相が訪れたフランス南東部エビアンは、ミネラルウォーター「エビアン」の生誕の地である。

〈水は可能な限り『エビアン』を用意〉

かつて、すぐキレる茂木敏充氏に対応するため、経産省の官僚たちが作った「トリセツ」にはこう書かれていた。エビアン好きとして知られ、「ポスト高市」を窺う茂木外相は、高市氏の外交舞台をどう見ていただろうか。

その茂木氏が、「キレキャラ」からの脱却を図ろうとしている。

「茂木氏といえば、目下の人間にキレやすく、官僚への当たりも強いことで有名。7年前に流出した『トリセツ』には、好きなものから嫌いなものまでビッシリと注意書きが記され、外相は2度目ながら外務省は戦々恐々と構えていました。ところが、最近は様子が違うようです」（政治部記者）

官僚が自らと同じペースで資料をめくらないだけで不機嫌になった茂木氏が、ソフト路線に転じているというのだ。

総裁選での勝ち筋が見えない

「今の茂木氏は経産相時代のように理不尽な怒り方をすることはなく、むしろ外遊に同行した幹部らに『ちゃんと寝られてる？』と声をかけたりしているそうです」（同）

一部では、優しすぎて逆に怖いとも囁かれている茂木氏。どんな心境の変化があったのか。自民党関係者はこう話す。

「やはり昨年の総裁選で、出馬した5人中最下位だったことが大きい。茂木氏はもう70歳を過ぎており、小泉進次郎防衛相や小林鷹之政調会長が台頭する中で、なかなか勝ち筋が見えないのです。

高市氏に「不測の事態」があったときのピンチヒッターというのが、現実的には唯一のチャンス。だからこそ、麻生太郎副総裁との関係強化にも余念がない。70歳を過ぎて、しみついた性格をあらためたぐらいだから、並々ならぬ意欲です」

アンガーマネジメントが報われる日は来る？

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「週刊現代」2026年7月6日号より

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