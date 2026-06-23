不動産バブル完全崩壊の自国経済は棚に上げ…中国『環球時報』が連日繰り広げる「日本はこんなにダメな国」バッシング

「坊主憎けりゃ袈裟（けさ）まで憎い」というが、まさにいまの中国は、日本の何もかもが憎いようだ。私は「中国ウォッチャー」として日々、中国のニュースを追っているが、日本批判の出ない日はないからだ。

一体、隣国は何をそんなに叫んでいるのか。中国最大の国際紙である共産党系の『環球時報』は、毎日5本の社説・評論を載せている。以下、その中に毎日登場する日本批判を見てみたい。

｢日本の危険なシグナル」

＜6月13日 土曜日＞ 「日本は台湾に向けて、危険なシグナルを放っている」

6月11日、日本の国会議員と台湾との友好促進のために作られた超党派の議員連盟「日華議員懇談会」（古屋圭司会長）が、「日本台湾友好議員連盟」に名称変更した。より「台湾との友好」を明確にする目的で行ったものだったが、中国はこれに噛みついた。かなりの長文だが、その要旨は以下の通りだ。

＜これは決して単なる言葉の置き換えにとどまらない。より警戒すべきなのは、この動きを推進した古屋圭司が、「高市早苗政権の発足後、今が好機だと判断した」と明言したことだ。

2017年以降、日本の対台湾窓口機関は「交流協会」から「公益財団法人日本台湾交流協会」へと改称され、台湾側の駐日窓口も「亜東関係協会」から「台湾日本関係協会」へと変更された。それらの意図はすでに極めて明白だ――いわゆる「友好交流」にとどまらず、台湾問題を段階的に「国際化」させ、日台関係を「日常化」「合法化」することである。

その際、最も警戒すべきは、そこから発せられる三つのシグナルだ。第一に、日本の政界における親台湾勢力がさらに公然化しつつあることだ。「日本台湾友好議員連盟」といった名称を直接使用すること自体が、「一つの中国・一つの台湾」という構図を作り出している。第二に、日本の右翼勢力が将来の政局の変化に賭けていることだ。高市早苗は、安全保障、防衛、歴史認識、対中姿勢において、従来の政権より強硬な姿勢で知られている。もしこうした政治路線がさらに拡大すれば、日本は台湾問題においてますます無謀な行動に出るだろう。

第三に、これは中日関係の政治的基盤に対するさらなる侵食である。現在、一部の日本の政治家は、口では「日中関係を重視する」と述べつつ、台湾問題に関しては絶えず「サラミ戦術」（一歩一歩前進させていく戦術）を用いたり、グレーゾーンを突いたり、ボトムラインを試したりしている。このような「二枚舌」は、本質的に政治的な相互信頼を空洞化させるものであり、地域情勢に地雷を埋めることにもなる。

台湾は中国の領土の一部であり、東京で会議を開いたり、看板を替えたりしたところで、これを揺るがすことはできない。台湾問題を切り札にすれば、最終的な結末は必ず「火遊びをする者は自ら焼かれる」ということになるのだ＞

ちなみに、中国は3月30日、古屋会長に入国禁止などの制裁を科している。日本の国会議員への制裁は、昨年9月8日に石平参院議員（日本維新の会）に科して以来で、自民党議員としては初めてだ。

「日本が核汚染水を20回排出」

＜6月15日＞ 「日本が再稼働すべきは原子炉ではない」

日曜日は『環球時報』が休刊日で、13日に続いての日本批判である。この日のテーマは原発で、こちらもかなりの長文だ。経産省が、2050年代までに20基近い原発を再稼働させる提言を行ったことに対するイチャモンである。

＜2011年の福島第一原子力発電所事故後、日本は一時的に全54基の原子炉を停止し、原子力発電の割合は約30％から1％未満へと急落した。それが現在、ウクライナ危機、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃、AIやデータ産業の爆発的成長などにより、原子力発電は、エネルギー安全保障、経済的コスト、低炭素化への移行を両立させる数少ない現実的な選択肢となっている。

ところが、日本の原発再稼働への道のりは、技術的及び経済的な二重の試練に直面しているばかりか、数々の不祥事が付きまとっている。1999年の茨城県東海村にあるJCO社のウラン転換施設での核臨界事故から、2011年の福島原発事故に至るまで、老朽化した原発施設の再稼働計画の背後には、国内外からの信頼危機が潜んでいる。

第一に、日本の規制体制における信頼の喪失とデータ改ざんという根深い問題が懸念される。今年1月5日、中部電力は、浜岡原子力発電所3号機・4号機の再稼働の前提となる原子力規制委員会の新安全基準への適合審査の過程で、耐震設計の大まかな基準となる地震の揺れ幅（基準地震動）を意図的に過小評価した疑いがあると発表した。1月17日には、日本最大の原子力発電所である柏崎刈羽原子力発電所において、再稼働を前に、原子炉の出力を調整するための制御棒の引き抜き防止機能に設定ミスが発見された。その後「計88カ所で同様の設定ミスがある」ことが確認された。日本の老朽化した原子炉の設備容量と安全性能がともに低下し、国民の懸念を招いているのだ。

第二に、国民の強い反対が、原子炉の再稼働プロセスに大きな障害となっている。柏崎刈羽原子力発電所の所在地である新潟県での世論調査によると、地元住民の60％が再稼働の条件が整っていないと考えており、70％近くが東京電力の運営能力を信頼していない。

第三に、日本が老朽化した原子炉の再稼働を進めることも、近隣諸国の懸念を招いている。2023年8月24日以降、日本政府は多くの国々の深刻な懸念を無視し、太平洋への核汚染水の放出を強行し、2026年6月1日までに福島第一原子力発電所からの核汚染水の海洋放出を20回実施した。最初の放出以来、累計で約15万トンの核汚染水が放出されている。

貯蔵タンク内の水の約70％は、ALPS処理後も炭素14やストロンチウム90などの放射性核物質の濃度が基準値を超えている。希釈は除去を意味せず、総量が変化しない放射性物質は海洋の食物連鎖を通じて濃縮され、最終的には人間の健康に影響を及ぼす。

日本が再稼働させるべきは原子炉ではなく、真実への畏敬の念、ルールへの尊重、そして近隣諸国への誠意なのだ＞

中国は、国内の原発問題の詳細を公表していないが、100基体制を目指して原発大国への道を邁進している中で、自国の現状はどうなのかと問いたくなる。中国は、安全が国際的にも認定された日本産の水産物及び加工物の輸入を、いまだに全面禁止している。

G7が日本の｢再軍事化｣を後押し

＜6月16日＞ G7による日本の「再軍事化」への後押しに警戒せよ

中国がこの半年余り激烈に批判している高市早苗政権の「再軍国主義」（中国の官製流行語）について、6月15日〜17日に行われたエビアンG7を踏まえて、改めて強烈に批判した。

＜日本はG7で唯一のアジア加盟国だが、それはあくまでも経済面において「富裕国クラブ」の一員であるということに過ぎず、安全保障や外交面でのアジェンダ設定や貢献能力は限定的だ。それなのに高市は、在任中初めてとなる欧州訪問の機会を利用して、日本の「新たな位置づけ」を対外的に示そうとしている。すなわち、米国の東アジアにおける単なる従属国にとどまることを良しとせず、自国をG7の「インド太平洋」戦略の最前線の実行主体へと押し上げ、欧米を結ぶ戦略的ハブとしての役割を果たそうとしているのである。日本はG7を足掛かりとして、日欧間の防衛・軍需・情報協力の恒常的なルートを確立し、NATOの力がアジア太平洋地域へ継続的に浸透するよう推進したいと考えているのだ。一連の動きを通じて高市は、戦後体制の制約から脱却し、東アジア地域の紛争や海洋ルールの策定といった課題においてG7の支持を獲得し、G7の後ろ盾を借りて中長期的な対中戦略的圧力を強化することを望んでいる。

日本がG7を味方につけようとしているのは、西側諸国の後押しを得て「再軍事化」を拡大することを狙っているからだ。日本は、日米同盟だけでは敗戦という歴史の足枷（あしかせ）から抜け出すことは難しいと認識している。しかし、ひとたびG7の共同支持を得れば、自衛隊の長距離打撃戦力の拡充、殺傷性兵器の輸出解禁、海外への軍事展開の模索といった行為を、西側陣営の共通の安全保障ナラティブとして包み込むことができる。

日本は今後とも、サプライチェーンの安全確保や海上「航行の自由」などを口実に、憲法改正や軍備増強を正当化し続けるだろう。日本はG7の枠組みを利用して、国境を越えた集団的自衛権の行使を「条約化」し、平和憲法の「専守防衛」といった制約を徐々に無力化することで、将来的な地域問題への武力介入に向けた外部的な口実を作っておきたいのだ。

警戒すべきは、G7加盟国がそれぞれ私利私欲を抱いているため、日本の「再軍事化」という野心に対する抑制機能を著しく欠いている点である。アメリカは戦略的な縮小体制に入り、西太平洋の防衛負担を背負いたがらない。それで日本を地政学的な橋頭堡としてさらに支援し、最前線の軍事コストを分担させるとともに、軍需産業の受注を獲得しようとしている。イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどの欧州諸国は、ロシア・ウクライナ紛争の泥沼に深くはまり、防衛能力と財力が継続的に消耗されており、「インド太平洋」への展開能力が不足しているため、日本を利用して「インド太平洋」への参入コストを削減しようとしている。こうした状況下で、加速し続ける日本の危険な動きに対し、他のG7加盟国は沈黙を保つか、放任姿勢をとっている。その結果、恐るべきことに、日本の「再軍事化」はG7のいわゆる「民主主義陣営の防衛協力」へとすり替えられ、関連する拘束メカニズムも形骸化しているのだ。

今後、日本が敏感な問題において危険な賭けに出る確率は大幅に高まっていくだろう。G7加盟国からの支持を盾に、日本は「台湾有事は日本有事」といった論調をさらに煽り、欧州の軍事力がアジア太平洋地域に常態的に進出することを後押しするに違いない。その結果、北東アジア地域などにおける平和的な協議の余地は継続的に圧迫され、地域の陣営化や軍拡競争のリスクが急激に高まる恐れがあるのだ＞

私が先週のエビアンG7を見ていて感じたのは、逆に日本の外交力の圧倒的低下ぶりだったが、中国はそうは受け取らなかったようだ。

日本は｢介護危機｣を迎えている

＜6月17日＞ 日本の「介護危機」は全世界に教訓を与える

今度は、日本の介護問題にクレームをつけた。こちらもかなりの長文だ。

＜2025年の初頭に、ある日本の学者が、日本はまもなく「介護崩壊元年」を迎えるだろうと警告した。今、その予測は現実のものとなりつつある。かつて高齢者介護の模範と見なされていたこの国は、介護職員の高齢化というますます深刻な危機に直面している。

先ごろ行われた参議院厚生労働委員会の公聴会では、ある参議院議員が、市・町・村の2割以上で、訪問介護施設の数がゼロ、あるいは1施設のみとなっていると指摘した。厚生労働省の推計によると、現在日本で必要とされる240万人の介護職員に対し、すでに25万人の不足が生じており、2040年までにその不足数は57万人に拡大するおそれがある。

人材不足の問題により、「高齢者が高齢者を介護する」という状況が、日本の介護業界では常態化している。日本の最新の調査データによると、2024年の介護職員のうち50歳以上の割合は4割を超え、65歳以上は8％近くに達しており、80歳以上の高齢介護職員も少なくない。深刻な高齢化が進むにつれ、高齢介護職員の健康状態やサービス提供能力に対する懸念が高まっており、介護職員が介護を受ける高齢者よりも先に倒れてしまうのではないかという声も上がっている。

このようなやむを得ない高齢者の就労は、業界の発展にも潜在的なリスクをもたらしている。過酷な労働環境により、高齢の介護職員は腰痛などの職業病を患うことが多く、労働災害が頻発し、介護の質を保証することが困難になっている。これに対し、日本政府は賃金補助や介護ロボットの研究開発促進などの政策を相次いで打ち出しているが、政策の力度が不十分で実施効果も限定的であるため、業界の構造的な危機はますます深刻化している。

明確にすべきなのは、日中両国の発展基盤、制度環境、人口変動のペースには本質的な違いがあり、中国は日本のガバナンスモデルをそのまま模倣するわけではなく、その高齢者介護の苦境を再現することもないという点だ。中国は日本の教訓を踏まえ、自国の発展の実情に合わせて、以下の4つの側面から着手し、高齢者介護サービスの人材基盤を強固にすることができる。

第一に、人材育成システムを整備し、キャリアパスを円滑にすることである。第二に、給与保障メカニズムを最適化し、職業に対する社会的認知度を高めることである。第三に、科学技術による支援を強化する。第四に、政府と企業の連携を統括し、多様なサービスシステムを整備する。

総じて言えば、日本の介護危機は、人口構造、社会制度、業界の発展における長期的な不均衡がもたらした必然的な結果である。世界的な高齢化対策における参考となる警告ではあるが、中国が過度に懸念する必要はないのだ＞

前半の日本に関する部分は、おおむねその通りだろうが、後半に中国に関する部分は、あまりに楽観的すぎる。中国が昨年11月に発表した人口推定では、すでに2億2309万人の高齢者がいて、これは総人口の15・9％にあたる。人類史上例を見ない大規模な高齢化社会が高速で迫っているのに、中国には介護保険さえない。日本の心配をするヒマがあれば、自国の心配をしてはどうか。

危機の挟み撃ちから脱却できない

＜6月18日＞ 日本経済は「ブラック・スワン」と「グレー・サイ」の挟み撃ちから脱却できるのか

今度は、日本経済についての鼎談である。三者が以下のように三様の悲観的な見方を開陳した。なお、「ブラック・スワン」（黒い白鳥）は予測不能な突然のリスクを意味し、「グレー・サイ」（灰色のサイ）は予測可能なのに軽視されているリスクを意味する。

＜秦兵・遼寧省社会科学院東北アジア研究所研究員 ：日経平均株価は6月16日、一時7万ポイントを突破し、史上最高値を更新したが、日本経済の成長鈍化というファンダメンタルズとの乖離もますます深刻になっている。日本の株式市場はアメリカの株式市場との相関性が強く、アメリカのハイテク株の上昇に牽引されて、日本のAIや半導体分野などの株価が堅調な動きを見せているのだ。ここ最近、中東情勢の緩和や国際市場の原油価格下落への期待が高まっており、これも日本株式市場を後押ししている。

日本国内の一部の政治家やメディアは、これを日本経済の好転、さらには「失われた30年」からの脱却の兆しとして描こうとしている。しかし、日本の株式市場にはバブルの兆候がすでに現れており、さらに高市政権が実施する財政政策がインフレを効果的に抑制できず、経済を安定した回復という好循環へと導けていないことを踏まえると、株式市場が現状を長期間維持することは難しいだろう。日本国内の一部の世論が持ち上げるいわゆる「高市相場」は、最終的には単なる砂上の楼閣に過ぎないことが証明されるに違いない。

さらに、国際的・地域的な地政学的・地経学的な変化が、容易に日本国内に波及する。たとえ現在の中東の混乱やそれに伴うエネルギー危機が緩和されたとしても、日本政府や日銀の政策実施効果、国際経済の動向、アメリカの株式市場の動向、日本政府の誤った中国への言動に対する強い反発などが、日本経済および金融市場の制約要因となる。日本の「株式市場の宴」はいつ終わってもおかしくなく、経済回復の道のりもさらに険しくなるだろう＞

＜張玉来・南開大学日本研究院副院長 ：日本の内閣府は先週、2026年第1四半期の改定データを発表し、実質GDPの年率換算成長率は1.8％に下方修正され、前期比では0.5％増となった。日本の内需全体はわずか0.1％の微増にとどまり、GDPの6割近くを占める個人消費はゼロ成長となった。企業投資は予想を大幅に下回る0.7％減となり、2四半期ぶりにマイナス成長となった。

これらのデータは、日本経済が構造転換を図っているものの、依然として長年にわたる苦境から脱却できていないことを示している。これには、国内製造業の貿易黒字創出能力の持続的な低下や、数十年にわたり蓄積された巨額の海外資産が日本経済に「輸血」を行い、命をつないでいる状況などが含まれる。

円相場の急激な下落、あるいは「崩壊」とさえ言える状況も、日本経済の新たな脆弱性を如実に物語っている。いまの円安は、もはや「日米金利差」などといった単純な要因では説明できず、日本経済の深層にある構造的な苦境を一途に反映しており、国際市場の強い警戒感を招いているのだ。

第一に、日本の財政は「トラス・ショック」（2022年にわずか2ヵ月で失脚したトラス英首相の失政）の瀬戸際に立っている。現在、日本政府の長期債務はすでに1300兆円を超え、GDP比260％に達している。しかし、高市政権が発足して以来、2022年のトラス英政権の二の舞を踏むかのように大規模な景気刺激策を打ち出し、その結果、日本の国債市場の金利が急騰している。第二に、財政リスクが金融リスクを高めている。金利が1ポイント上昇するごとに、金融機関の自己資本比率に打撃を与えるため、日本は正常な利上げができない。第三に、「日本株の空売り」はアメリカ国債の売り浴びせなどの連鎖反応を引き起こす可能性がある。現状が続けば、このような「グレー・サイ」はますます加速するばかりだ。

高市政権が推進する財政路線は、日本経済の脆弱性をさらに悪化させている。すでに財政が深刻な逼迫状態にある中で、高市政権がいわゆる「危機管理への投資」を強行することは、国債発行額をさらに増加させることを意味する。これに加え、食品の減税公約も相まって、日本の中長期的な財政破綻リスクは急激に高まっている。

さらに、「アメリカに肩入れし、中国と対立する」という外交路線を貫くことは、日本が大きく依存している海外投資収益にも打撃を与えるだろう。実際、日本企業の中国への投資収益率は一貫して高水準を維持しており、近年は15％以上で安定している。

同時に、日本経済は予測困難な数々の「ブラック・スワン」の衝撃にも直面せざるを得ない。2022年のロシア・ウクライナ紛争や、今年のアメリカ・イスラエル・イラン紛争による原油価格の大幅高のような事態である。総じて言えば、日本経済は「ブラック・スワン」と「グレー・サイ」の挟み撃ちに遭う苦境から抜け出すことは難しいのだ＞

＜陳友駿：上海大学東アジア研究センター教授 ：中東情勢は緩和される見通しだが、日本国内の「ナフサ危機」は短期的には収束しにくく、これは国際的な地政学的混乱が日本経済に与える影響の大きさを如実に反映している。日本政府は相次いで戦略石油備蓄の放出を発表し、「原油から精製されるナフサの供給に問題はない」表明した。だが、関連するエネルギーや資源の供給不足という現実を覆い隠すことはできず、日本国内の市場や国民の不安を鎮めることはできなかった。

これに加え、少子高齢化と産業の空洞化は、長年にわたり日本の経済発展に対して「二重の締め付け」を科してきた。日本の出生数はここ2年で70万人前後まで減少している。比較的厳格な移民政策の調整が困難な状況下で、日本はますます深刻な労働力不足の問題に直面することになる。また、工場や産業技術の海外移転にも直面しており、日本国内の産業空洞化の問題がますます顕著になっている。

さらに円安により、国民は物価の上昇や円の購買力低下という代償を強いられている。中小企業はさらに厳しい状況に置かれており、原材料の輸入コストが急騰して利益率が圧迫され、経営への負担が劇的に増大している。こうした状況下で、日本社会の貧富の格差はさらに拡大し、これまで比較的安定していた社会構造も大きな変化を余儀なくされるに違いない。

それでも「サナエノミクス」は依然として「金融緩和＋財政緩和」を堅持している。いわゆる「防衛関連投資」も加わって、高市政権の一連の政策が、日本経済の苦境に追い打ちをかけている。

円安と物価高の勢いを抑えるため、日本銀行は先ごろ利上げを決定し、政策金利を0.75％から1.0％に引き上げ、31年ぶりの高水準に達した。しかし、利上げの実施によって、日本国債の負担が増大し、政府の財政圧力は再び高まる。よって日本経済のジレンマが短期間で緩和される見込みは薄い＞

不動産バブルの完全崩壊とデフレスパイラルに悩む自国の経済は棚に上げて、よくもまあ言ってくれるものだ。

6月19日になって、日本批判はようやくストップした。だがこれは、拳（こぶし）を振り下ろしたわけではなく、中国が端午節（端午の節句）の3連休に入り、新聞休刊日になったからだった。

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