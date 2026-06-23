医師でもある母が語る、落ち着いて教科書を開けなかった自閉スペクトラム症の息子が、小4で”勉強にハマった理由”

文部科学省が2022年に実施した調査によると、全国の通常学級に在籍する小中学生のうち、発達障害の可能性があり学習や行動に困難を抱えている児童・生徒の割合は8.8％。2012年の調査から2.3ポイント増加しており、35人学級であれば1クラスに約3人いる計算になります。学習に困難を抱える子どもが身近にいることは、決して珍しいことではなくなってきています。一方で、その特性の現れ方は一人ひとり異なり、「どう関わればいいのか」と戸惑う保護者も少なくありません。

こうした子どもとの向き合い方についてヒントを与えてくれるのが、『3000人の発達障害の子を診察してきた医師が教える ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）です。3000人以上の発達障害の子どもたちを診てきた医師・星野歩さんが、自身の息子さんもASD（自閉スペクトラム症）である経験を持ちながら、医師としての知見と親としての実感の両面から、「親も子も幸せになる」ための関わり方を伝えています。本書からの抜粋をお伝えしている第1回では、「どうしてほかの子と違うの？」と迷い、追い詰められた、ASDと診断される前の時期から、8〜9歳で発達障害に気づき、服薬や認知行動療法を通して何をしていったのかを具体的に紹介しました。この記事では続きとして、息子さんの発達障害の特性を受け入れ、治療を始めたことでどのように変化していったのかを抜粋してお伝えします。

発達障害を受け入れ、本格治療を開始

服薬の効果によって小学3、4年生の頃から多動傾向が収まってきたため、落ち着いた生活が続き、私は多少なりとも安心し、期待を抱いていました。上司にはADHD(多動)傾向だけでなくASD(自閉スペクトラム症)傾向があるかもしれないと言われていたけれど、このまま成長すればおさまるレベルなのではないか、それなりの対応や工夫をすればほかのお子さんと同じように過ごせるのではないか、と。

多動傾向は服薬でかなり抑えられますが、ASD傾向はそうではありません。社会生活を送るうえで重要なコミュニケーションが苦手なのですから、将来やっていけるだろうかと不安にもさいなまれました。

ですが、思い悩んでいたところで事態は解決しません。環境を整えることで、できないこともできるようになることがシール&ごほうび作戦で判明しましたし、これから何をどうしてあげれば、わが子が毎日を生きやすくしてあげられるのかを考えよう、と思考を転換し、先に挙げた認知行動療法をさらに実践することにしました。

コミュニケーションの難しさは依然として続いていましたが、こだわりの強さは「関心のあることに対して強くのめり込む」という形でよい方向にも働きました。というのも、この頃からタロウは勉強にはまりはじめたのです。入学当初は、ノートの中に鏡文字〔注〕が散見され、正しい字はほとんど書けていませんでしたし、忘れ物も多く、教科書は忘れる、筆箱もどこかに置いてきたという状態。しかも、落ち着いて教科書を読めないので、勉強はむしろ不得意でした。

ですが、服薬効果でやっと授業中にじっと座っていられるようになりました。その頃運よく、近くで私の友人が公文の教室を開設することとなり、試してみたところ、とにかく少ない量をスピーディーにこなす方式がせっかちなタロウの性格に合っていたようで、週に2回きっちりと通うようになりました。

〔注〕鏡文字

文字の一部または全部が左右反転しているもの。文字を覚えはじめの5〜4歳までは、一般の子どもにも鏡文字が見られる場合があります。左右の認識が確立していないことから起こります。

担任の先生の一言がきっかけで

やがて小学4年生の頃、担任の先生が「計算が速いね」とほめてくださったのを機に、「テストで100点を取ること」にこだわりを発揮し、熱中しはじめたのです(ありがたい先生です)。そうなると、漢字を1問間違えて95点を取っても満足しません。「絶対に100点じゃなきゃ嫌なんだ!」とひどく悔しがります。結果として、低学年では勉強どころではなかったのに、高学年では得意になりました。

そこで「中学受験もゲームに熱中するような感覚でうまくいくのでは?」と思い、やらせてみたところ、やはり「塾のテストでよい点を取りたい!」というこだわりの強さを発揮して、志望校に合格することができました。

ちなみに、ASDの子どもの大きな特徴である「こだわり」ですが、人によってその内容は異なります。電車や昆虫、恐竜や世界地図にこだわるというお子さんも多いです。勉強は嫌いだけれど、図鑑を何冊でも飽きずに読んで丸ごと暗記しているようなお子さんもいます。何にこだわるのかはその子次第で、親が誘導できるものではないのですが、そのこだわりを最大限尊重してあげると、お子さんも好きなことをやる時間を確保できて心が落ち着いてきます。

また、ASD児によく見られる「体の動かし方が不器用」という特性も持っていたのですが、同じく4年生の頃、学校で行われたタグラグビーというスポーツに熱中し、朝早くから登校し夕方遅くまで練習するようになりました。その過程で、不器用だった身体の動かし方もかなり改善されたように思います。この頃、自分なりのやり方・ルールがきわめてはっきりと確立していたため、やり続けると決めたら何があってもあきらめないという特性が徐々にわかってきました。習い事のスイミングでも、「1級になるまでは続ける!」と自分で決め、何があっても続けました。そういう意味では、まじめであきらめずにコツコツと続けられることがASD児の特性ともいえます。

不得意なことやほかの子と違うこともたくさんあるけれど、できる限り子どもの特性がよい方向に発揮されるような環境を整えてあげれば、うまくいくということを実感した時期でもあったのです。

「変わり者」でも男友達に恵まれる

受験を終え、中学校生活がスタートしました。実は、息子に中学受験をさせたのは、小学校時代の黒歴史を塗り替えさせたいと思ったことも理由の1つです。小学校高学年になり暴れたり殴ったりといった乱暴な行為は減っても、コミュニケーションがうまくいかず、クラスメートとケンカになることは相変わらず続いていましたし、「頭がおかしいんじゃないか」と悪口を言われることもしょっちゅうでした。そのようなイメージのあるまま地元の中学校に進むよりも、気の合う人と出会える可能性のある新しい環境のほうが、タロウも通いやすいのではないかという思いもあったのです。

たまたま運がよかったともいえますが、結果としてこの転換が功を奏しました。問題行動が減ってきていたとはいえ、相変わらず冗談が通じなかったり、クラスの女子からは「調子に乗るな」と言って教室の隅で囲まれるというトラウマになるような出来事もありましたが(たぶん、ズケズケとものを言いすぎたのでしょう)、逆にそんなところを「変わってるけど、おもしろいヤツだ」と受け入れてくれる男子生徒が多かったのです。率直に腹を割って話せるようなお友達もできました。依然として「こだわり」も強いままでしたが、同じように「遊戯王」カードやゲームに熱中する生徒も多く、さほど奇異に思われなかったようです。

ありがたいことに、思春期の過敏な時期にそのような出会いがあり、中高6年間は比較的おだやかに過ごすことができました(ふざけて暴れて5回も骨折をするようなこともありましたが......)。息子は20代になった今も、当時のお友達と仲良く過ごしています。

ただ、先生がクラスを静かにさせる目的で「みんながうるさいから、今日はもう授業をしません!」と叱責したところ、タロウだけがその言葉どおりに受け取り、「今日はもう授業がないから帰ろう」と帰宅してきたような事件、つまり周りと認識、常識がずれるということはありました。

高校生のときASDの傾向を伝える

多動の傾向(ADHD)は成長とともにだいぶ落ち着いてくるケースが多いのですが、タロウもそうでした。小学校高学年の頃からコンサータのかわりにストラテラという薬を飲んで多動・衝動性・不注意の症状を抑えていましたが、高校1年生くらいから徐々に減らし、最終的には服薬をやめました。ちなみに、不眠対策のために飲んでいたメラトニンは、中学生になる頃にはやめました。運動をして早寝早起きのリズムがつくと、飲まなくても眠れるようになったからです。

また幼少期と異なり、高校生になった頃から自分の気持ちを言語化できるようになり、自己理解も深まってきたため、ASDの特性ともうまくつき合うことができるようになりました(自己理解とは、「相手の気持ちを察することが苦手で、場に合わない発言をしてしまう」「熱中しすぎて周りが見えない」という特性を自分でわかっているということです)。そうなると、だから気をつけよう、周囲の人にあらかじめ伝えておこうという対策が取れるわけです。

たとえば、タロウが高校1年生の頃、携帯電話のゲームにハマり、やめられなくなっていた時期がありました。ですが、しばらく熱中したあと、「このゲームをずっとやっていたら、自分は大学には合格できない。でも、このままだとやめられないということがわかっている。だから壊します」と母親の私に宣言して、携帯電話を壊したことがあったのです(私は、携帯電話が保険に入っていることを覚えていたので、笑顔で「壊してもいいよ」と言いました。保険ってありがたいものですね)。

このときは驚くと同時に、ここまで自分の特性に気がついていることに感銘を受けました。親から見ればまだまだ幼く感じますが、高校生くらいになると子どもは大きく成長します。意思の疎通もできるようになるし、自分なりの目標もおぼろげながらできてくるでしょう。

ASDの傾向だということを本人に伝えたのも、息子が高校生になってからでした(日常生活が比較的落ち着いており、周りの環境もよい、本人も自分に自信が持てた頃に伝えるのがよいとされています)。そのとき私は、「一般的に、白黒はっきりつけたい、勝ち負けにこだわる、いったん決めたらやり遂げるなど、よいところもあるけれど、人の気持ちを考えるのが苦手、周りの人のペースに合わせるのが苦手など、人間関係で気をつけなくてはいけないことが多い」と伝えました。

本人がその特性をはっきりと理解し、納得できたのは大学生になってからですが、この頃もおぼろげながら理解したようです。ASDの傾向であるこだわりの強さやコミュニケーションの難しさは完治するものではありませんが、成長して自己理解ができるようになることで状況はぐっと前進します。

◇後編【自閉スペクトラム症の息子が国立大医学部に現役合格し、国家試験も合格。医師でもある母が続けたルーティン】では、息子さんが「医師になりたい」という夢を抱き、現役で国立大学医学部に合格し、医師国家試験に合格するまでの歩みを抜粋してお伝えします。

【後編】自閉スペクトラム症の息子が国立大医学部に現役合格し、国家試験も合格。医師でもある母が続けたルーティン