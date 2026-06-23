【山口 誠】「もっと外国人観光客を増やしたい」と「もう来ないでほしい」…市場派と公害派の意外な共通点

「もっと外国人観光客を増やしたい」と考える人と、「もう来ないでほしい」と感じる人。一見すると正反対のように見える両者だが、実は同じことを見落としているかもしれない。

話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。

※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。

コインの裏表の関係

インバウンドを「市場」として捉え、その活況を望む立場がある一方で、コロナ禍の前からインバウンドの急増を「公害」と見なし、批判する立場もある。なかには増え続ける訪日外国人を、オーバー・ツーリズムの元凶として問題視する人もいる。

オーバー・ツーリズムを直訳すれば過剰観光となるが、それは交通機関や各種施設をはじめ、許容範囲を超える来訪者が集中する現象と、そこに付随するさまざまな問題を意味する、観光研究では古くから取り上げられてきた社会問題である。

たとえば域外から大勢の人びとが押し寄せることで、住民の生活インフラである路線バスや路面電車が異常に混雑して乗車できなくなったり、ホテルやレストランの予約が取れなくなり料金も高騰したり、ごみの捨て方やトイレの使い方などが異なることで深刻な摩擦や争い事を生じさせたりすることがある。

観光公害とも呼ばれるオーバー・ツーリズムは、しかし外国人に限って発生する問題ではなく、また個人の水準では対策も解決もできない、国や自治体レベルで取り組むべき社会問題である。そして訪日する外国人を誘致する以上は計画的に対処すべき施策の問題であるはずだが、なぜか「外国人の観光客が多すぎる」「外国人はマナーが悪い」などの排他的な声にすり替わりやすい事態が21世紀の日本では生じている。

こうしてインバウンドを市場と見る立場はその増加を期待し、公害と見る立場はその減少を望む。一見すると両者は真逆のことを望む、相容れない二つの立場にも見えるが、しかし市場派も公害派も、実際にはインバウンドをめぐる同じコインの裏表の関係にあるといえる。

「人」として見ていない

なぜなら第一に、インバウンドの増加を期する市場派も、その減少を求める公害派も、訪日外国人を「数」として見る一方で、「人」として見ていないことが挙げられる。

しかしインバウンドは「人」であり、しかも時間とお金を費やして、わざわざ日本を訪問してきた友好的な人物たちである。そのため訪日する外国人の多くが、日本人との交流に好意的で、また積極的であることから、インバウンドの増加とはコミュニケーション可能な外国人と交流するチャンスが増えることを意味しているが、市場派も公害派もこうした状況を理解して活用することが十分にはできていない。とくに外交問題などが発生し、国と国の交流が困難なときには、人と人の交流を可能にする訪日外国人の存在はとても貴重であり、その交流の機会はさまざまに活かすことができるはずである。

第二に市場派も公害派も、訪日外国人の「日本観光」と日本人の「国内観光」を分けて考える傾向を持っている。あるいはインバウンドの急増が、日本人の国内観光を邪魔したり阻害したりする、と考える人もいる。だが両者は二律背反の関係にはなく、むしろ連携させることができるはずであり、より積極的に結びつけることで、次の世代の観光を創り出す現場とすることもできる。

このとき問題となるのは、観光する外国人の増加よりも、観光しない日本人の増加である。

「訪日客4268万人」に頼る危うさ…インバウンド大国・日本の意外な弱点